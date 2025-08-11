Vuelven a bajar las temperaturas de forma abrupta: cuál será el día más frío en Buenos Aires

Cuándo vuelve el frío en el AMBA y qué día se sentirá más

De acuerdo con el sitio especializado Meteored, desde la madrugada del miércoles se sentirá el ingreso de aire frío en el AMBA con fuertes vientos del sector sur que tendrán ráfagas asociadas del orden de 40 km/h.

De esta manera, el miércoles en el AMBA se espera también con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondaría entre 9 y 15 grados, según el SMN.

image Ingreso de aire frío el miércoles en Buenos Aires, según Meteored.

El jueves y viernes serían, hasta el momento y de acuerdo con el organismo, las jornadas con más frío de la semana. El cuarto día había tendría cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 14.

Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con temperaturas de entre 4 y 14 grados, pero con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche.

Se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 7 y 14 grados para el sábado; y de entre 11 y 15 para el domingo.