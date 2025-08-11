Vuelven a bajar las temperaturas de forma abrupta: cuál será el día más frío en Buenos Aires
Luego de algunas jornadas con clima agradable en el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa el regreso del frío. A cuánto descenderán las temperaturas.
La semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) inicio con buenas condiciones del clima y sin lluvias a la vista, pero con amplitud térmica y a la espera de un regreso del frío, con un próximo y notable descenso de las temperaturas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El lunes transcurrió con tiempo agradable, y si bien se sintió el fresco por la mañana, las temperaturas tocaron los 19 grados en una jornada que tuvo cielo parcialmente nublado.
Las marcas máximas casi primaverales se mantienen el martes, con cielo parcialmente nublado durante el día y mayormente nublado en la noche; junto a temperaturas de entre 8 y 20 grados, siendo la jornada más "calurosa" de la semana.
A partir del miércoles, arrancaría una seguidilla de descenso de las temperaturas, con mínimas más bajas y acordes a la estación invernal.
Cuándo vuelve el frío en el AMBA y qué día se sentirá más
De acuerdo con el sitio especializado Meteored, desde la madrugada del miércoles se sentirá el ingreso de aire frío en el AMBA con fuertes vientos del sector sur que tendrán ráfagas asociadas del orden de 40 km/h.
De esta manera, el miércoles en el AMBA se espera también con cielo parcialmente nublado en la madrugada y mañana pasando a mayormente nublado en la tarde y noche; mientras que el termómetro rondaría entre 9 y 15 grados, según el SMN.
El jueves y viernes serían, hasta el momento y de acuerdo con el organismo, las jornadas con más frío de la semana. El cuarto día había tendría cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 4 grados y una máxima de 14.
Para cerrar la semana, el viernes que además es día no laborable con fines turísticos, también se espera con temperaturas de entre 4 y 14 grados, pero con cielo despejado en la madrugada y mañana, y algo nublado en la tarde y noche.
Se anticipa un leve repunte térmico para el fin de semana, con cielo mayormente nublado y temperaturas de entre 7 y 14 grados para el sábado; y de entre 11 y 15 para el domingo.
