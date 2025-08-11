Grave acusación en el crimen de Diego Fernández que daría un giro en el caso: "Intentó violarme"

amigo diego fernandez lima

A lo largo de la entrevista, Adrián aseguró no tener relación ni con Fernández ni con Graf. “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, dijo.

Por un lado, recordó al por ahora único sospechoso como un chico "tranquilo", mientras que de Fernández Lima sostuvo que “era bastante problemático” y que, en alguna ocasión, lo había visto pelearse con Cristian. Indicó que esas discusiones no eran provocadas por Graf, sino que Diego “era uno de los picantes”.

Sobre la desaparición de Diego hace 41 años, Farías dio a entender que en ese momento se corría el rumor de que podía estar relacionada con que se juntaba con gente pesada.

HABLA UN COMPAÑERO DE CRISTIAN GRAF Y DE DIEGO FERNÁNDEZ LIMA

"El curso al que íbamos era muy conflictivo"

"Graf y Diego no eran amigos"



"El curso al que íbamos era muy conflictivo"

"Graf y Diego no eran amigos"



— América TV (@AmericaTV) August 11, 2025