Grave acusación en el crimen de Diego Fernández que daría un giro en el caso: "Intentó violarme"
Un excompañero de la presunta víctima del crimen y del principal sospechoso brindó este lunes un crudo testimonio que hasta el momento no dio ante la Justicia.
Mientras avanza la investigación por el presunto crimen de Diego Fernández Lima tras el hallazgo de sus restos en una vivienda de Coghlan, un excompañero de colegio de la víctima y de Cristian Graf, el por ahora sospechoso, brindó este lunes una grave acusación que podría darle un giro al caso.
“Era bastante problemático, intentó violarme en el baño del colegio”, declaró Adrián Farías en una entrevista con América TV. Excompañero de Fernández Lima y Graf en la Escuela Nacional de Educación Técnica N° 36, el hombre de momento no fue llamado a declarar como testigo en el expediente del fiscal Martín López Perrando.
Según su relato, ocurrió cuando él tenía 14 años y Fernández Lima un año más. “Ya había ingresado al baño a hacer mis necesidades durante un recreo. En esa situación se quiso aprovechar de mí y no sé cómo hice, pero logré sacarlo de encima”, rememoró el hombre.
El hombre, que fue camarógrafo de Rolando Graña, dijo en América TV que el episodio lo mantuvo oculto durante años y que pudo abordar en terapia tiempo después. También sostuvo que sus padres nunca supieron de ese grave incidente.
“Era un colegio que recibía chicos repetidores y echados de otros colegios, éramos un colegio bastante complicado, de hecho mis padres me sacaron de ahí porque ya era intolerable la convivencia”, rememoró el entrevistado.
A lo largo de la entrevista, Adrián aseguró no tener relación ni con Fernández ni con Graf. “No conocí la casa de ninguno de los dos. No me llevaba bien con ninguno de los dos, no eran mis amigos”, dijo.
Por un lado, recordó al por ahora único sospechoso como un chico "tranquilo", mientras que de Fernández Lima sostuvo que “era bastante problemático” y que, en alguna ocasión, lo había visto pelearse con Cristian. Indicó que esas discusiones no eran provocadas por Graf, sino que Diego “era uno de los picantes”.
Sobre la desaparición de Diego hace 41 años, Farías dio a entender que en ese momento se corría el rumor de que podía estar relacionada con que se juntaba con gente pesada.
