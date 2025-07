El nuevo feriado puente decretado: cuándo cae y cómo queda conformado el fin de semana largo

Desde que Javier Milei asumió la presidencia a fines de 2023, eliminó los tradicionales feriados puente para 2025, reemplazándolos por días no laborables con la intención de promover el turismo. A diferencia de un feriado nacional, estos días dejan a las empresas decidir si otorgan o no el día libre, y no incluyen pago extra si se trabaja.