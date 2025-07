Feriados: los días de descanso que tendrá agosto 2025

Sin embargo, el Gobierno Nacional estableció que el viernes 15 de agosto será un día no laborable con fines turísticos. Esto implica que algunos trabajadores podrían tener la posibilidad de tomarse libre ese día y, si es así, se podría armar un descanso extendido desde el viernes hasta el domingo.

Los motivos del feriado del 17 de agosto de 2025

El 17 de agosto se recuerda la figura del General José de San Martín, uno de los grandes próceres de la historia argentina. Cada año, esta fecha marca el aniversario de su fallecimiento, y es considerada una jornada de homenaje nacional.

Al caer domingo en 2025, no se modifica ni se corre a otro día. Por eso, no se aplica el traslado que a veces permite armar fines de semana largos, como ocurre con otras fechas cuando caen a mitad de semana. Aun así, con el 15 como día no laborable, algunos podrán aprovechar.

En este tipo de días, los empleadores definen si se trabaja o no, y si se trabaja, el pago no incluye adicionales. En cambio, en los feriados nacionales, si se trabaja, el empleado debe cobrar el doble de una jornada habitual.

Calendario de feriados 2025

Después de agosto, quedan varias fechas claves en el calendario nacional. Algunas son feriados y otras, días no laborables: