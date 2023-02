El Palomar: una joven fingió su muerte para no ser abusada

“Me asfixió durante 5, 6 minutos hasta dejarme casi inconsciente y lo único que repetía era que me quería matar. Nunca me pidió plata, mi celular estuvo delante de él y no se lo llevó”, contó la joven en sus redes sociales.

En ese momento, Paula finge haberse desvanecido pero la agresión no cesó. “Perdí la noción y él me bajó los pantalones y la bombacha. Creo que no llegó a hacerme nada, me dejó tirada atrás de la heladera”, detalló.

Apenas unos segundos después, cuando la joven vuelve en sí, tomó uno de los cuchillos que usa para cortar fiambre e intentó defenderse pero el hombre de 33 años le dió una piña y la dejó tirada en el suelo.

A pocos minutos de una muerte trágica, los vecinos alertados lograron detenerlo y llamar a la policía. El agresor fue identificado como Antonio Leonardo Figueredo, de 33 años, y minutos antes de este ataque había perseguido a una mujer. Lo insólito es que como no tenía antecedentes fue liberado a las pocas horas, por este motivo la joven decidió hacerlo público con una denuncia a trapes de sus redes sociales.

En este contexto, Cintia contó al medio Primer Plano, que su hermana: "sacó fuerza para no dejarse morir. 'Mamá me va a encontrar muerta en el negocio y eso no lo puedo permitir' se dijo a sí misma”.