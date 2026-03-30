Polémica en un colegio de El Palomar por una impactante puesta en escena de egresados

Un episodio que generó fuerte indignación se registró en un colegio de El Palomar, donde un grupo de alumnos protagonizó una controvertida presentación para mostrar su buzo de egresados. La escena, que fue grabada y difundida por los propios estudiantes, incluyó la simulación de un fusilamiento en el patio del establecimiento, durante el horario escolar y con presencia de otros alumnos.