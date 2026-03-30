Polémica en un colegio de El Palomar por una impactante puesta en escena de egresados
Un grupo de estudiantes realizó una recreación de fusilamiento dentro de la escuela, en pleno horario de clases, lo que generó rechazo.
Un episodio que generó fuerte indignación se registró en un colegio de El Palomar, donde un grupo de alumnos protagonizó una controvertida presentación para mostrar su buzo de egresados. La escena, que fue grabada y difundida por los propios estudiantes, incluyó la simulación de un fusilamiento en el patio del establecimiento, durante el horario escolar y con presencia de otros alumnos.
Según se observa en los videos que circularon en redes sociales, la secuencia comenzó dentro del edificio, cuando varios jóvenes recorrieron los pasillos con sus rostros cubiertos por pasamontañas. En ese contexto, simularon portar armas de fuego antes de dirigirse hacia el patio, donde se desarrollaría la parte central de la representación.
Allí, otro grupo de estudiantes ya se encontraba arrodillado en filas, como si estuvieran frente a un pelotón de ejecución. La escena culminó con la reproducción de un audio de disparos, tras lo cual los chicos cayeron al suelo, recreando la imagen de un fusilamiento. La dramatización, por su crudeza, generó preocupación y rechazo entre quienes tomaron conocimiento del hecho.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que la actividad se llevó a cabo dentro del horario escolar y, según trascendió, con la autorización de las autoridades de la institución. Este punto profundizó la polémica, ya que abrió el debate sobre los criterios pedagógicos y los límites en este tipo de intervenciones dentro de espacios educativos.
El caso también reavivó discusiones más amplias sobre la influencia de contenidos violentos en jóvenes y la responsabilidad de los adultos en la supervisión de actividades escolares. En un contexto donde la convivencia en las escuelas es un tema sensible, la representación generó cuestionamientos sobre el impacto que puede tener este tipo de escenificaciones en la comunidad educativa.
Hasta el momento, no se conocieron sanciones oficiales ni comunicados detallados por parte de la institución, aunque se espera que las autoridades educativas analicen lo ocurrido. Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones y pone en el centro de la escena la necesidad de revisar los marcos en los que se desarrollan las actividades estudiantiles.
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