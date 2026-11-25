Investigan la muerte de una pareja en La Rioja: creen que un policía mató a su mujer y luego se quitó la vida
Allegados de la pareja confirmaron que el domingo pasado los vieron irse juntos de una fiesta de comunión. La policía descubrió los cuerpos horas más tarde.
La Justicia de La Rioja investiga las circunstancias en las que murió una pareja cuyos cuerpos fueron localizados esta semana en una casa de la localidad de Patquía, en el departamento de Independencia. La principal hipótesis es un posible femicidio perpetrado por el hombre, que luego se quitó la vida.
La pareja fue identificada como Clide del Rosario Paredes, de 30 años, y Lucas Ezequiel Nieto, de 37, que era sargento de la Policía de La Rioja y por lo tanto tenía un arma reglamentaria.
Tanto Paredes como Nieto tienen marcas de disparos en sus cráneos, por lo que las autoridades buscan determinar si el sargento de Policía le disparó a su pareja y luego se quitó la vida.
Según informó el sitio Nueva Rioja, el último compromiso social de la pareja fue durante el fin de semana, cuando fueron a festejar la Primera Comunión del hijo de Paredes, que es fruto de una relación anterior de la mujer y no está vinculado a Nieto.
Paredes tenía domicilio en la provincia de Córdoba y Nieto, que cumplía tareas en el destacamento de Represa La Punta, viajaba desde La Rioja en sus días libres para visitarla.
En la madrugada del lunes 23 de noviembre, aprovechando el feriado, la pareja se trasladó de Córdoba a La Rioja tras el festejo familiar y se quedaron en la casa de Nieto.
Horas más tarde el padre del policía encontró sus cuerpos en uno de los cuartos de la casa.
Aunque el comisario mayor Alejandro Quinteros aseguró a medios de La Rioja que Nieto "era un efectivo que gozaba de un buen concepto", sin antecedentes por violencia de género o conductas inadecuadas, también reconoció que "todos los caminos indican que se trata de un femicidio".
El caso quedó en manos del Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini.
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