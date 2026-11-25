En la madrugada del lunes 23 de noviembre, aprovechando el feriado, la pareja se trasladó de Córdoba a La Rioja tras el festejo familiar y se quedaron en la casa de Nieto.

Horas más tarde el padre del policía encontró sus cuerpos en uno de los cuartos de la casa.

Aunque el comisario mayor Alejandro Quinteros aseguró a medios de La Rioja que Nieto "era un efectivo que gozaba de un buen concepto", sin antecedentes por violencia de género o conductas inadecuadas, también reconoció que "todos los caminos indican que se trata de un femicidio".

El caso quedó en manos del Juzgado de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini.