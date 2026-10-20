Habló Claudio Dellacarbonara tras ser liberado en medio del paro de subtes: "Esto no se ve desde la Dictadura"

Y, además, pidió de manera directa a la CGT y a la CTA que acuerden un paro nacional para frenar el avance de las medidas impulsadas tanto por el Gobierno nacional como por las gestiones de la Ciudad y las provincias.

Detenciones pendientes, situación judicial y reclamos del sector

El dirigente aclaró que la situación no está resuelta por completo, ya que aún permanecen personas privadas de la libertad a raíz de los operativos montados en las inmediaciones de la red.

Detenidos en la estación Juan Manuel de Rosas: Denunció que existen manifestantes y trabajadores solidarios arrestados tras congregarse para exigir su liberación y la de su compañero Facundo.

Garantías judiciales para los delegados: Exigió el cese de la persecución judicial y solicitó garantías para que el delegado Sebastián Carrizo no sea detenido por llevar adelante la medida de fuerza.

Finalmente, Dellacarbonara reiteró que la apertura de molinetes es una protesta "amigable con los usuarios" que no interrumpe la prestación del servicio. Aprovechó además para remarcar los reclamos históricos del sector: la crisis de infraestructura en el transporte subterráneo, el déficit de inversión y mantenimiento, la presencia de asbesto en la red y las subas tarifarias que calificó de "impagables".