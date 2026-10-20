Habló Claudio Dellacarbonara tras ser liberado en medio del paro de subtes: "Esto no se ve desde la Dictadura"
El referente sindical de metrodelegados exigió la libertad de los compañeros que aún están presos y reclamó a la CGT y CTA la convocatoria a una huelga general.
Luego de ser liberado en el marco del paro de subtes, Claudio Dellacarbonara, referente del Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), brindó fuertes declaraciones en las que denunció una escalada represiva y un endurecimiento del accionar policial contra la protesta social en la Ciudad de Buenos Aires.
"Afortunadamente estamos bien en el sentido físico, pero sí hay que decir claramente que hay un ataque que no se ve en la Argentina desde la dictadura militar", sostuvo el dirigente sindical. Según su testimonio, los efectivos policiales ingresaron a los lugares de trabajo para perseguir e intentar encarcelar a los trabajadores "por el solo hecho de defender nuestros derechos" y llevar adelante una liberación de molinetes, medida que calificó como de carácter constitucional.
Las críticas de Dellacarbonara en medio del paro de subtes
Durante su pronunciamiento, el metrodelegado responsabilizó directamente al Poder Ejecutivo de la Ciudad por el operativo policial y la política de seguridad implementada en la Capital Federal. "Esta es una responsabilidad exclusiva del jefe de gobierno que pretende instaurar en la Ciudad de Buenos Aires una dictadura fascista donde no se puede reclamar, donde no se puede protestar, donde no se puede salir a la plaza, donde no se puede hacer nada", afirmó.
En esa misma línea, remarcó que la consigna de "ley y orden" impulsada por la administración porteña "significa perseguir, reprimir y encarcelar trabajadores", al tiempo que advirtió que desde el gremio no van a permitir que se consolide dicho esquema.
Exigencia de un paro nacional y llamado a las centrales obreras
Ante el escenario de tensión, Dellacarbonara apeló a la unidad del movimiento obrero e hizo un llamado explícito a la conducción de las principales centrales sindicales del país para articular un plan de lucha conjunto. En este sentido, exhortó a la dirigencia a "dejar de mirar para otro lado" y postergar diferencias para salir en defensa de la clase trabajadora.
Y, además, pidió de manera directa a la CGT y a la CTA que acuerden un paro nacional para frenar el avance de las medidas impulsadas tanto por el Gobierno nacional como por las gestiones de la Ciudad y las provincias.
Detenciones pendientes, situación judicial y reclamos del sector
El dirigente aclaró que la situación no está resuelta por completo, ya que aún permanecen personas privadas de la libertad a raíz de los operativos montados en las inmediaciones de la red.
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Detenidos en la estación Juan Manuel de Rosas: Denunció que existen manifestantes y trabajadores solidarios arrestados tras congregarse para exigir su liberación y la de su compañero Facundo.
Garantías judiciales para los delegados: Exigió el cese de la persecución judicial y solicitó garantías para que el delegado Sebastián Carrizo no sea detenido por llevar adelante la medida de fuerza.
Finalmente, Dellacarbonara reiteró que la apertura de molinetes es una protesta "amigable con los usuarios" que no interrumpe la prestación del servicio. Aprovechó además para remarcar los reclamos históricos del sector: la crisis de infraestructura en el transporte subterráneo, el déficit de inversión y mantenimiento, la presencia de asbesto en la red y las subas tarifarias que calificó de "impagables".
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