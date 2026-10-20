Paro de subtes: liberaron a los metrodelegados detenidos y definen si levantan la medida

Con el correr de las horas, la situación judicial de los involucrados se fue resolviendo favorablemente para el sindicato. Primero fue excarcelado el secretario general Néstor Segovia. Poco tiempo después, los dirigentes Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, quienes estaban acusados de entorpecer el trabajo policial y permanecían alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita, también fueron puestos en libertad. Todos los involucrados enfrentarán una audiencia de intimación de los hechos este miércoles 21 de octubre.