Paro de subtes: liberaron a los metrodelegados detenidos y definen si levantan la medida
Tras la liberación de Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, el gremio debate si levanta el paro de subtes que afecta a todas las líneas y el Premetro.
Luego de varias horas de extrema tensión, la Justicia ordenó la liberación de todos los trabajadores apresados. Frente a este nuevo escenario, las autoridades sindicales se encuentran reunidas para definir si levantan el sorpresivo paro de subtes que mantiene paralizadas a todas las líneas de la Ciudad de Buenos Aires.
La situación de los detenidos tras los graves incidentes
El conflicto gremial, originado en la estación cabecera Juan Manuel de Rosas de la Línea B por una protesta que incluyó la apertura de puertas de emergencia y molinetes, derivó en múltiples arrestos por parte de la División Subtes de la Policía de la Ciudad.
Con el correr de las horas, la situación judicial de los involucrados se fue resolviendo favorablemente para el sindicato. Primero fue excarcelado el secretario general Néstor Segovia. Poco tiempo después, los dirigentes Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia, quienes estaban acusados de entorpecer el trabajo policial y permanecían alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita, también fueron puestos en libertad. Todos los involucrados enfrentarán una audiencia de intimación de los hechos este miércoles 21 de octubre.
El gremio debate si levanta el paro de subtes
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Desde la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) habían advertido mediante un comunicado oficial que las líneas seguirían interrumpidas hasta que no se concretaran las liberaciones de sus compañeros arrestados en los andenes.
Con la confirmación de las respectivas excarcelaciones, el principal reclamo de la organización fue atendido. Por este motivo, los referentes evalúan por estas horas los pasos a seguir y debaten en asamblea si finalmente levantarán la drástica medida de fuerza para que las formaciones vuelvan a circular con total normalidad a lo largo de la Capital Federal.
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