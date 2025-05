Habló la sobrina de la mujer asesinada en Pilar: "La mató para quedarse con la casa"

"Cuándo le pregunté dónde está mi tía me dijo que en Córdoba", contó la sobrina de la víctima en diálogo con C5N.

sobrina mujer asesinada pilar

Para nada convencida, Martina comenzó a llamar al celular de su tía. No tuvo que ir lejos para oír el tono: estaba en el bolsillo de Giménez mismo, que corrió en el acto. Poco después, la sobrina llamó al 911.

La Policía Bonaerense ingresó al lugar. Allí, hallaron una bolsa con huesos quemados entre la basura del lugar. Se presume, por lo pronto, que se trata de los restos de Claudia.

"La mató, yo vine pensando que la internaría en un psiquiátrico para quedarse con la casa y me encuentro con esto, algo mucho peor", aseguró la joven.

Martina contó que su tía conoció a Giménez un día en la plaza. "Ella me contó que iba a leer libros, para salir un poco y tomar sol se le acerca este tipo y le dijo: como me gustan las mujeres mas grandes, intercambiaron números y empiezan hablar. Ella nunca quería concretar pero él era bastante insistente. Y le decía que tenes que ser vos y al final fue la víctima".

"Estuvieron meses hablando hasta que él empezó a venir hace tres o cuatro meses. Yo me entero por mi tía que estaba de novia a finales de marzo. Me cuenta que estaba feliz, que este tipo al cuidaba y le decía que deje de fumar y tomar alcohol. Ella era una persona depresiva y con tendencia a las adicciones de ese tipo. Ella esta completamente feliz. Aun que yo cuando vi la cara del tipo no me gustó", agregó Martina.

Así cayó el sospechoso

Giménez, por su parte, tiene una serie de antecedentes penales inquietantes. En junio de 2023, se registró una causa en su contra por resistencia a la autoridad, cuando supuestamente agredió a personal de un hospital de la zona. La relación con Claudia parecía reciente: en diciembre de 2024 fue denunciado por violencia doméstica por su ex pareja, una mujer de 31 años oriunda de José C. Paz. En febrero de este año, su sobrina -con domicilio en Villa Rosa, a una cuadra de la casa del acusado- lo denunció por amenazas.

Así, la Policía Bonaerense rastreó al sospechoso hasta la terminal de Retiro, donde pasó la noche de ayer. Se sospecha que buscaba tomar un tren de vuelta a José C. Paz. Allí, lo arrestaron.

Investigadores del caso sostienen que el móvil del femicidio habría sido económico: creen que Giménez buscaba adueñarse de la casa de María Claudia.