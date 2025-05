Éxito mundial: "El Eternauta" es la serie más vista de Netflix en 20 países

Distópica en un momento polarizante de la historia local y mundial, y con una tecnología que logró reproducir la visión de Héctor G. Oesterheld y Francisco Solano López, "El Eternauta" capturó la atención de miles de personas como si no hubiesen pasado décadas desde la publicación en novela gráfica.

el eternauta

La serie de seis capítulos fue creada y dirigida por Bruno Stagnaro, que colaboró con Ariel Staltari en el guión. La segunda temporada ya está en los planes "porque la historia lo requiere", según anunció Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para América Latina.

Además de Ricardo Darín, el elenco se completa con Carla Peterson, César Troncoso, Andrea Pietra, Ariel Staltari, Marcelo Subiotto, Claudio Martínez Bel, Orianna Cárdenas y Mora Fisz.

"Obviously que va a haber segunda temporada. No te podés bajar a la mitad del río. Vamos a contar toda la historia, de principio a fin. En el final de la primera temporada no concluye la historia", prometió Ricardo Darín esta semana al hablar de la serie.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la primera temporada de "El Eternauta" llevó ocho meses de rodaje y producción, por lo que la secuela podría estar lista recién para principios de 2026.

Quedará, entonces, la tarea de ver correr los días hasta conocer el futuro.