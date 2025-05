La dolorosa carta de despedida de la hija del camionero que murió en el accidente de Ruta 3

Almirón tenía 54 años, vivía con su esposa y sus otras tres hijas en Monte Grande y trabajaba como empleado de la empresa Transporte Vera e Hijos.

choque ruta 3 accidente

“Estoy agradecida con Dios por el papá que me tocó, porque nadie va a cuidarme de la manera en como lo hacías vos”, escribió Camila. Además del conmovedor mensaje, en la publicación la joven compartió fotos de su padre.

En su mensaje, también hizo referencia al amor incondicional de Carlos hacia sus hijas: “Tu cagón, como vos me decías, que me cagabas a pe... cuando no te hacía caso, pero siempre por mi bien y el de mis hermanas. Solo te pido fuerzas para seguir adelante, acá vamos a estar cuidando a la viejita que tenías de compañera y a la más peque que era tu chiquitita, que te aman con locura”.

La joven cerró su carta recordando el último encuentro que tuvo con su papá: “No te das una idea la parte de mí que te llevaste y me quedo con el último día que te vi, que fue el sábado, que me viniste a cocinar porque llegaba de trabajar y querías verme. Siempre dando todo por nosotras. Te amo mi viejito lindo”.

hija camionero

Fuentes oficiales indicaron el micro de la empresa Cóndor Estrella viajaba con destino a la Ciudad de Buenos Aires mientras que el camión circulaba en sentido al sur. Ambos impactaron de frente cerca de las 5 de la mañana del martes a la altura del kilómetro 132, en un momento en el que había mucha neblina sobre la mencionada ruta.

Por el accidente, cuatro personas murieron y 16 resultaron heridas, de las cuales seis permanecen internadas en estado crítico.

Otro de los fallecidos fue Elio Daniel Amarilla, de 38 años, chofer acompañante del ómnibus de El Cóndor-La Estrella que había partido a las 22.10 de Necochea con destino a Retiro. Además, fallecieron dos pasajeros: Silvia Mónica Contreras, de 60, proveniente de Azul, y Martín Cruz García, de 52 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires.