La Matanza: así escapó el ladrón que le cortó la cara a un colectivero

Al llegar al final de su viaje el delincuente atacó al chofer con un arma blanca y le robó sus pertenencias. Después se bajó dejándolo ensangrentado al volante de colectiv, y corrió a subirse a un Chevrolet Corsa blanco que lo esperaba en el cruce de Ruta 3 y la calle Marconi.

Escape del delincuente en La Matanza La Matanza: así escapaba el acusado de cortarle la cara a un colectivero

Este lunes se volvió viral el momento en que el delincuente corre hacia el Corsa y se sube del lado del acompañante, lo que indica que tenía un cómplice que lo esperaba para huir una vez perpetrado el robo.

La secuencia está registrada a las 21.50 del sábado, lo que indica que todo el ataque duró poco más de 5 minutos.

Medidas de los colectiveros por el enésimo ataque

A raíz del episodio del sábado, choferes de la empresa de colectivos Almafuerte realizaron un paro por 24 horas en reclamo de mayor seguridad y expresaron: "Trabajamos con miedo, todos tenemos una familia detrás".

En diálogo con C5N uno de los choferes de la empresa aseguró que "seguimos trabajando así, no tenemos custodia policial, habían prometido desde el municipio, pero sigue todo igual. Están las garitas policiales, pero se quedan adentro, no hay operativos. Hay una ordenanza por las cabinas, pero nunca se implementó".

"Día a día nos da miedo trabajar, cada vez más. No está la seguridad. No hay patrulleros, no hay móviles. Pusieron unas cabinas en las cabeceras con unos policías que ni terminaron el secundario. No hacen nada, ni siquiera salen a controlar. Ahora van a aparecer acá tres patrulleros para mostrar que están. Pero no pasa nada, estamos a la buena de Dios. Yo fui a siete reuniones, nunca se busca una solución. Cámaras, cabinas, botones antipánico, nunca nada", señaló otro.