La Plata: mató a su pareja, viajó a Jujuy para dejar a su hija con un familiar y volvió para entregarse

El cuerpo permaneció inerte en la vivienda más de tres días. Trascendió también que vecinos declararon ante la Policía que hacía varias jornadas no veían ni a la mujer ni a la criatura, y entre quienes viven en la cuadra se escuchó que ella llevaba días muerta dentro de la casa.

Una pareja que casi nadie conocía

La víctima fue identificada como Gabriela Patricia Martínez, de 39 años, y según contaron familiares era platense. El acusado, José Martín Burgos, tiene 48. Ambos tenían un hijo de un año y medio.

Según Infocielo, la pareja se había instalado en esa casa hacía menos de cuatro meses. Entre los vecinos trascendió que eran poco conocidos: mucho no se los veía, entraban con el auto a la mañana y volvían por la tarde.

La causa quedó a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N.º 17 de La Plata, y fue caratulada como femicidio. Se desconoce el móvil.

El informe de autopsia es la pieza central para establecer la mecánica del crimen y la fecha de la muerte, y se espera su incorporación en las próximas horas siguientes. El detenido debe ser indagado en ese mismo plazo.