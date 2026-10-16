La Plata: mató a su pareja, viajó a Jujuy para dejar a su hija con un familiar y volvió para entregarse
El acusado, de 48 años, afirmó que el crimen ocurrió el lunes. La víctima fue hallada en una vivienda de la ciudad y la causa quedó a cargo de la Fiscalía N.º 17, que investiga el hecho como femicidio.
Este jueves un hombre de 48 años se presentó espontáneamente en una comisaría de La Plata y confesó haber asesinado a su pareja, de 39 años. Tras su declaración, la Policía encontró el cuerpo de la mujer en una vivienda del barrio Hipódromo, con signos compatibles con asfixia mecánica. El acusado aseguró que cometió el crimen el lunes pasado y que, posteriormente, viajó a Jujuy para dejar a su hijo de un año y medio al cuidado de su hermana. Quedó detenido y la causa fue caratulada como femicidio.
A partir de esa confesión, efectivos policiales se trasladaron hasta una casa ubicada en calle 39, entre 121 y 122, donde constataron la presencia del cuerpo sin vida de la víctima.
Tras la intervención de los efectivos, el hombre quedó detenido y la escena fue preservada para realizar las pericias correspondientes.
El viaje a Jujuy después del crimen
De lo que ocurrió en esos tres días solo se conoce, por ahora, el relato del propio acusado. Según su declaración, mató a su pareja el lunes 12 y lo hizo asfixiándola con sus propias manos. Entre los investigadores circula además la hipótesis de que la estranguló en la escalera de la casa, algo que deberá confirmarse con las pericias y la autopsia.
Después, siempre según su relato, viajó a Jujuy con su hijo de un año y medio y lo dejó al cuidado de su hermana. La información oficial indica que esa circunstancia fue corroborada telefónicamente antes de que el hombre regresara a La Plata. Volvió y recién allí, el jueves, se entregó.
El cuerpo permaneció inerte en la vivienda más de tres días. Trascendió también que vecinos declararon ante la Policía que hacía varias jornadas no veían ni a la mujer ni a la criatura, y entre quienes viven en la cuadra se escuchó que ella llevaba días muerta dentro de la casa.
Una pareja que casi nadie conocía
La víctima fue identificada como Gabriela Patricia Martínez, de 39 años, y según contaron familiares era platense. El acusado, José Martín Burgos, tiene 48. Ambos tenían un hijo de un año y medio.
Según Infocielo, la pareja se había instalado en esa casa hacía menos de cuatro meses. Entre los vecinos trascendió que eran poco conocidos: mucho no se los veía, entraban con el auto a la mañana y volvían por la tarde.
La causa quedó a cargo de la fiscal Eugenia Di Lorenzo, titular de la UFI N.º 17 de La Plata, y fue caratulada como femicidio. Se desconoce el móvil.
El informe de autopsia es la pieza central para establecer la mecánica del crimen y la fecha de la muerte, y se espera su incorporación en las próximas horas siguientes. El detenido debe ser indagado en ese mismo plazo.
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