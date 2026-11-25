A qué hora salen a la venta las entradas para Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
La banda confirmó su vuelta al Estadio Único Diego Armando Maradona con dos presentaciones en abril de 2027.
Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado volverán a encontrarse con su público en la ciudad de La Plata y lo harán con una propuesta especial: dos recitales consecutivos en uno de los escenarios más importantes de su historia. La banda confirmó que se presentará el viernes 16 y el sábado 17 de abril de 2027 en el Estadio Único Diego Armando Maradona.
El anuncio se conoció este miércoles a través de los canales oficiales del grupo y generó expectativa entre sus seguidores, que tendrán una nueva oportunidad de vivir en vivo el repertorio de la banda vinculada al legado musical del Indio Solari.
La elección del estadio platense tampoco pasa inadvertida. Se trata de un lugar con un significado particular para el grupo y sus fanáticos, que construyeron allí algunos de los encuentros más recordados de esta etapa musical.
Cuándo y dónde comprar las entradas para Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado
Además de confirmar las dos fechas, la producción dio a conocer cómo será el expendio de localidades. La primera instancia de venta tendrá una preventa con descuento que comenzará el jueves 3 de diciembre de 2026, a partir de las 15.
Según informaron, los tickets podrán conseguirse tanto por internet como de manera presencial. En el primer caso, la operación se realizará mediante la plataforma oficial TuEntrada y estará sujeta a la disponibilidad del cupo destinado a esta etapa.
Por otro lado, quienes prefieran comprar sus entradas personalmente podrán acercarse a los distintos comercios habilitados. Una de las ventajas de esta alternativa es que no se cobrará cargo por servicio.
En La Plata, el punto de venta confirmado será Jason Rock. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, estarán disponibles en El Templo de Momo, MaxiD10sko, Groove, Rivadavia Rock y Hot Rocks.
La red de locales también incluirá distintos puntos del Gran Buenos Aires: Locuras, en Morón; El Búho, en San Justo; La Estaka, en Quilmes; El Sabbath, en Don Torcuato; y El Mejor Pancho, en San Fernando.
Finalmente, los seguidores de otras provincias podrán adquirir sus localidades en La Daga, en Rosario; Oktubre, en Córdoba; y Santa Fe Rock, en la ciudad de Santa Fe.
De esta manera, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado preparan un nuevo reencuentro con su público en La Plata, con dos noches consecutivas que tendrán como escenario al Estadio Único y cuya primera etapa de venta comenzará a principios de diciembre.
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