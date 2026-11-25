Por otro lado, quienes prefieran comprar sus entradas personalmente podrán acercarse a los distintos comercios habilitados. Una de las ventajas de esta alternativa es que no se cobrará cargo por servicio.

En La Plata, el punto de venta confirmado será Jason Rock. En la Ciudad de Buenos Aires, en tanto, estarán disponibles en El Templo de Momo, MaxiD10sko, Groove, Rivadavia Rock y Hot Rocks.

La red de locales también incluirá distintos puntos del Gran Buenos Aires: Locuras, en Morón; El Búho, en San Justo; La Estaka, en Quilmes; El Sabbath, en Don Torcuato; y El Mejor Pancho, en San Fernando.

Finalmente, los seguidores de otras provincias podrán adquirir sus localidades en La Daga, en Rosario; Oktubre, en Córdoba; y Santa Fe Rock, en la ciudad de Santa Fe.

De esta manera, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado preparan un nuevo reencuentro con su público en La Plata, con dos noches consecutivas que tendrán como escenario al Estadio Único y cuya primera etapa de venta comenzará a principios de diciembre.