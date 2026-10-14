La UBA lanzó un nuevo spot para convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria: "Sin financiamiento, no..."

Códigos cotidianos y el valor de las leyes

Uno de los ejes conceptuales de la campaña institucional gira en torno a la serie de videos que apela a las normas implícitas de la vida cotidiana en la Argentina: desde compartir las papas fritas o respetar las reglas no escritas de un partido de truco, hasta el cumplimiento estricto de los marcos jurídicos sancionados por el Poder Legislativo. El mensaje concluye de manera tajante: "Códigos, reglas, leyes. Se cumplen", haciendo alusión directa al reclamo para que el Poder Ejecutivo respete y ejecute la partida presupuestaria votada e insistida por el Congreso Nacional.