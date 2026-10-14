La UBA lanzó un nuevo spot para convocar a la quinta Marcha Federal Universitaria: "Sin financiamiento, no..."
Bajo las consignas “Códigos, reglas, leyes. Se cumplen” y “Sin ciencia pública el futuro es de unos pocos”, la Universidad de Buenos Aires hizo su campaña.
La Universidad de Buenos Aires puso en marcha una fuerte campaña audiovisual en sus redes sociales para convocar a la comunidad académica y a la sociedad general a la quinta Marcha Federal Universitaria. La movilización, impulsada de forma conjunta por casas de altos estudios de todo el país, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y nodocentes, se llevará a cabo este jueves 15 de octubre con epicentro en la Plaza del Congreso y réplicas en los principales centros urbanos de la Argentina.
A través de piezas con marcado énfasis en la memoria histórica y la defensa del sistema científico nacional, las autoridades universitarias buscan visibilizar el reclamo por la aplicación inmediata e integral de la Ley de Financiamiento Universitario. La columna principal de la UBA concentrará a partir de las 13:30 en la intersección de las avenidas Córdoba y Uriburu para marchar junto a estudiantes, graduados, docentes y nodocentes hacia la sede parlamentaria.
Códigos cotidianos y el valor de las leyes
Uno de los ejes conceptuales de la campaña institucional gira en torno a la serie de videos que apela a las normas implícitas de la vida cotidiana en la Argentina: desde compartir las papas fritas o respetar las reglas no escritas de un partido de truco, hasta el cumplimiento estricto de los marcos jurídicos sancionados por el Poder Legislativo. El mensaje concluye de manera tajante: "Códigos, reglas, leyes. Se cumplen", haciendo alusión directa al reclamo para que el Poder Ejecutivo respete y ejecute la partida presupuestaria votada e insistida por el Congreso Nacional.
Asimismo, otra de las piezas audiovisuales difundidas bajo la consigna "Sin ciencia pública el futuro es de unos pocos" hace foco en el rol fundamental que cumplen la investigación científica, los centros de salud universitarios y la producción de conocimiento nacional como motores de desarrollo indispensable para el país.
Ejes del reclamo e impacto en el sistema nacional
La convocatoria de este jueves sintetiza demandas centrales que aquejan al sistema de educación superior desde comienzos de año: la recomposición salarial urgente para el personal docente y nodocente, la actualización de las partidas destinadas a gastos de funcionamiento e investigación, y el sostenimiento del sistema de becas estudiantiles para garantizar la permanencia de miles de alumnos en las aulas.
Desde la UBA remarcaron que el reclamo excede el ámbito puramente académico y constituye una causa de interés público nacional. Por este motivo, la movilización de este jueves contará con la presencia de decanos, autoridades universitarias, científicos e integrantes del sistema de salud de los hospitales dependientes de la universidad, acompañados por diversas organizaciones sociales y sindicales.
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