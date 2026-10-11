Qué día es el nuevo paro: quiénes adhieren y cómo queda el esquema de protestas nacionales
La tensión entre univesidades y el Gobierno de Javier Milei suma otro capítulo con una nueva jornada de paro. Los detalles.
El conflicto entre el Gobierno Nacional y las universidades públicas sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de tensión. Frente a la falta de respuestas sobre la recomposición salarial y la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) confirmó un paro.
Lau jornada de protesta que paralizará las actividades administrativas y de servicios en la casa de estudios bonaerense.
¿Cuándo es el nuevo paro nodocente?
El gremio de los trabajadores nodocentes de la UNLP llevará a cabo un paro total de actividades este miércoles 7 de octubre. La medida se enmarca en el plan de lucha que sostiene el sector en reclamo de una urgente actualización de los haberes frente a la inflación y en defensa del presupuesto para la educación superior.
Desde el sindicato platensese indicó que el paro está enmarcado en un esquema de protestas en todo el país, pero se realiza en forma rotativa, día a día, en un lapso de dos semanas. Así, este miércoles toca en las UNLP, Cuyo, San Antonio de Areco y Santiago del Estero. Sucederá al de este martes en las universidades de Mar del Plata, Moreno, Guillermo Brown y Villa María.
La Marcha Federal Universitaria ya tiene fecha y hora
Como parte de la profundización del plan de acción a nivel nacional, la comunidad universitaria (docentes, nodocentes, autoridades y estudiantes) ya organiza la Marcha Federal Universitaria:
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Fecha: Jueves 15 de octubre.
Hora y lugar: El acto central comenzará a las 13:30 frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con réplicas en los principales rectores del interior del país.
Nuevo revés judicial para el Gobierno por el financiamiento
En paralelo a las protestas en las calles, el frente judicial volvió a sumar presión sobre la gestión nacional. El juez federal Martín Cormick emitió una nueva intimación al Gobierno nacional para que dé cumplimiento, en un plazo perentorio de cinco días, a la medida cautelar que exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
De no acatar la orden en el plazo estipulado, la resolución judicial prevé la aplicación de sanciones económicas y multas diarias fijadas directamente sobre las autoridades y funcionarios responsables.
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