Qué día es el nuevo paro: quiénes adhieren y cómo queda el esquema de protestas nacionales

Fecha: Jueves 15 de octubre.

Hora y lugar: El acto central comenzará a las 13:30 frente al Congreso de la Nación, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con réplicas en los principales rectores del interior del país.

Nuevo revés judicial para el Gobierno por el financiamiento

En paralelo a las protestas en las calles, el frente judicial volvió a sumar presión sobre la gestión nacional. El juez federal Martín Cormick emitió una nueva intimación al Gobierno nacional para que dé cumplimiento, en un plazo perentorio de cinco días, a la medida cautelar que exige la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

De no acatar la orden en el plazo estipulado, la resolución judicial prevé la aplicación de sanciones económicas y multas diarias fijadas directamente sobre las autoridades y funcionarios responsables.