A qué hora empieza el paro nacional del Estado contra el Decreto 70/23 que afectará los servicios públicos

"Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita", advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional.

Qué servicios se verán afectados por la medida

El paro nacional tendrá un fuerte impacto en la prestación de diversos servicios públicos. Desde ATE advirtieron que solo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y la atención de urgencias en centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores.

Entre las áreas y servicios que podrían registrar interrupciones o demoras se encuentran:

Controles migratorios y aduaneros.

Atención al público en PAMI y ANSES (solo se atenderán emergencias).

Vuelos comerciales (por adhesión de controladores aéreos y personal de ANAC, garantizándose únicamente los vuelos sanitarios y de Estado).

Controles sanitarios del Senasa en puertos.

Recolección de residuos y guardias urbanas municipales.

Servicios de auxiliares de educación.

El alcance efectivo de estas restricciones dependerá del nivel de adhesión de los trabajadores en cada organismo y jurisdicción.