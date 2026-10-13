A qué hora empieza el paro nacional del Estado contra el Decreto 70/23 que afectará los servicios públicos
ATE convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves. La medida coincidirá con la movilización universitaria y el debate en la Cámara de Diputados.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre. La medida de fuerza tiene como principal objetivo reclamar la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.
La huelga afectará el funcionamiento de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales en todo el país. Según la notificación oficial presentada ante la Secretaría de Trabajo, la jornada incluirá asambleas y movilizaciones cuya modalidad será definida por cada conducción distrital.
A qué hora será la movilización central
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En la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro de las protestas será el Congreso de la Nación. El sindicato se concentrará a partir de las 13:30 frente al Palacio Legislativo, coincidiendo con la Marcha Federal Universitaria y una movilización de la CGT.
El horario de la convocatoria no es casual, ya que a las 14 horas está previsto el inicio de una sesión especial en la Cámara de Diputados, impulsada por bloques opositores, para intentar rechazar la norma presidencial. Cabe recordar que el DNU 70/23 ya fue rechazado por el Senado en marzo de este año, por lo que una votación negativa en la Cámara Baja dejaría sin vigencia la norma.
"Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita", advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional.
Qué servicios se verán afectados por la medida
El paro nacional tendrá un fuerte impacto en la prestación de diversos servicios públicos. Desde ATE advirtieron que solo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y la atención de urgencias en centros asistenciales destinados a niños, adolescentes y adultos mayores.
Entre las áreas y servicios que podrían registrar interrupciones o demoras se encuentran:
- Controles migratorios y aduaneros.
- Atención al público en PAMI y ANSES (solo se atenderán emergencias).
- Vuelos comerciales (por adhesión de controladores aéreos y personal de ANAC, garantizándose únicamente los vuelos sanitarios y de Estado).
- Controles sanitarios del Senasa en puertos.
- Recolección de residuos y guardias urbanas municipales.
- Servicios de auxiliares de educación.
El alcance efectivo de estas restricciones dependerá del nivel de adhesión de los trabajadores en cada organismo y jurisdicción.
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