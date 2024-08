Caso Loan Danilo Peña: la jueza puso en duda que puedan encontrar al nene con vida

Cómo avanza la investigación sobre la desaparición de Loan

Una de las últimas novedades en la investigación fue el hallazgo de la remera con manchas de sangre en la zona del naranjal, último lugar donde se lo vio a Loan antes de desaparecer. Sobre eso, Pozzer Penzo detalló que "con cada alerta se hace una investigación, y desde el inicio de esta causa tenemos unas 4.000 denuncias de distintos tipos. Y las investigamos a todas".

Asimismo, debido a las distintas hipótesis sobre lo que pudo haber sucedido con el menor y la cantidad de implicados, la magistrada afirmó que "hay un equipo de fiscales que está trabajando, que son reconocidos en el mundo, respecto del tema de trata".

La jueza federal también sostuvo que las críticas hacia ella fueron con tal nivel de subjetividad y ensañamiento que dejaron de importarle: "Me defiendo, trato de mejorar en mi trabajo, pero me parece que el nivel de agravio al que hemos llegado ya no se puede controlar".