El hermano de Loan Danilo Peña se descompensó en la previa a la reunión con Patricia Bullrich

reunion familia loan bullrich

La reunión está prevista para las 11 de la mañana y de la misma participará también el subsecretario de Investigación Criminal, Marcelo Romero. Se espera que la ministra Bullrich y la familia de Loan den una conferencia de prensa conjunta.

Amenazaron a los abogados de la familia de Loan

El abogado explicó que el fin del encuentro es pedir seguridad por parte del Gobierno nacional ante el nulo accionar del gobierno de Corrientes. “El objetivo es encontrar a Loan, que la Justicia y todos los abogados que estamos participando de la investigación nos podamos desenvolver bien”, sostuvo y reclamó que garanticen la "seguridad" de "todos los que estamos trabajando en la querella".

El abogado reveló en ese sentido que un colega de su equipo recibió amenazas en dos oportunidades donde le exigían “que se retire y deje” el caso. Además, contó: “Mi exmujer me dijo que el domingo a la madrugada intentaron abrir la puerta de su casa. Le dije que hiciera la denuncia. Como ella no vio nada y no había testigos presenciales no le tomaron la denuncia y le pidieron que haga una exposición”.

En cuanto a avances en la causa, Méndez adelantó que la Justicia solicitó a Daniel “Fierrito” Ramírez que entregara el PIN del celular, lo cual se realizó en las últimas horas.

Méndez también hizo referencia a las declaraciones del padre de Loan y expresó hoy que “es comprensible” que el presidente Javier Milei no los haya recibido, porque el encuentro es “informal” y el mandatario “tiene una agenda ocupada”.

Ayer, José Peña contó que intentó mantener una reunión con el Presidente, la cual no pudo concretarse. El padre de Loan indicó que buscaron reunirse con Milei porque querían "pedirle un apoyo, una contención", y añadió: "A ver si puede destrabar algo. Por ahí él tiene un contacto de alguien en Corrientes. Que no nos dejen solos".

La familia de Loan convoca a una marcha en el Obelisco este jueves

José Peña junto a su hijo Mariano convocaron a una movilización este jueves a las 14 en el Obelisco para pedir por la aparición del nene de 5 años.