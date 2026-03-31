El doloroso mensaje de Mabel, madre del tirador de San Cristóbal: "Que Dios lo perdone, porque yo no puedo"

“La escopeta fue robada de acá adentro”, reveló el hombre, aunque aseguró desconocer si el atacante tenía conocimiento previo sobre dónde estaba guardada. “No sé nada, fue robada”, reiteró. Además, aseguró que realizó una denuncia sobre el faltante del arma calibre 12/70 utilizada en el hecho.

Sobre los hechos, el abuelo del atacante sostuvo ante la cámara que le genera “mucha tristeza”: “Todos estamos sorprendidos, pero qué quieren que diga yo si no se”, insistió.

En ese sentido, el hombre aclaró que él no vive en San Cristóbal y que tenía muy poca comunicación con su nieto. “No vivo acá, vivo en San Javier, trabajo en el campo. Hablábamos muy poco, no sé nada”, expresó y reveló: “Él nunca cazó conmigo, jamás. Ni siquiera tengo cartucho, nada. Yo no le enseñé nunca a usarla”.

Respecto a los padres de G.C., aclaro que solo habla con su hija cuando se ven y que prácticamente no tiene relación con su yerno: “Hace muchos años que no lo veo ni le hablo tampoco. Conmigo nunca tuvo problema”.

escopeta alumno san cristobal

Durante el relevamiento criminalístico y fotográfico en el baño de la planta baja de la escuela de San Cristóbal, donde el atacante permaneció minutos de iniciar el tiroteo, los investigadores encontraron dos vainas servidas (cartuchos ya disparados), una canana con varios cartuchos calibre 12/70 listos para ser utilizados, un taco contenedor de cartucho, perdigones dispersos, una mochila y un buzo negro, el cual había sido mencionado por otros alumnos.

Además, en el patio norte del establecimiento se hallaron otros dos tacos contenedores de cartucho. En total, se determinó que la escopeta tenía al menos dos disparos efectuados.

El expediente se encuentra en manos de la fiscal de menores Carina Gerbaldo, con la colaboración del fiscal Mauricio Spinosa, ambos parte del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, bajo la órbita de la Fiscalía Regional de Rafaela.

Tras el crimen de Ian Cabrera, el tirador permanece alojado en un lugar confidencial. El alojamiento fue acordado durante una audiencia realizada el lunes, cuando se dispusieron una serie de medidas hacia el menor. Se espera que el viernes la fiscalía avance con la imputación. Pese a todos los procesos judiciales, G.C. es no punible debido a su edad.

“Dentro del marco legal vigente se va a hacer el máximo esfuerzo para dar una contención adecuada en un caso de esta naturaleza”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en una rueda de prensa realizada el lunes en San Cristóbal.

Y amplió: “No es factible, en términos generales, formular una imputación o una atribución delictiva respecto a una persona no punible. Respecto a los menores que no hayan alcanzado una edad mínima de punibilidad, en el Código Procesal Penal de menores de Santa Fe está previsto una media de protección que no depende de la responsabilidad penal”.

Ley 27.801 del nuevo Régimen Penal Juvenil, que fija en 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser penalmente responsables, fue sancionado por el Congreso de la Nación a fines de febrero de 2026 y promulgado por el Poder Ejecutivo el 9 de marzo de 2026.

Aunque la ley ya existe y está publicada en el Boletín Oficial, el propio texto de la norma establece un plazo de 180 días para su entrada en vigor. Hasta que no pase ese periodo de tiempo - aproximadamente hasta septiembre de 2026 -, se sigue aplicando la ley vieja (la 22.278), que mantiene la edad de imputabilidad en los 16 años.