Habló la tía de Loan Danilo Peña y apuntó a la madre del nene

“No tengo nada que esconder. Tengo mi verdad y es lo que pasó”, sostuvo Laudelina, quien este martes deberá declarar ante el fiscal.

La tía de Loan duda de la madre del nene

tia loan

Durante su testimonio y de espaldas a la cámara, la mujer sostuvo que “no había ningún problema” entre las personas que participaron del almuerzo en la casa de la abuela paterna de Loan.

“Yo le creo a mi marido, si él es el que me llama y me dice que Loan fue a buscar a su papá. Todos lo estábamos buscando desesperados”, sostuvo Laudelina respecto a la detención de Antonio.

Acto seguido, apuntó contra María, su cuñada y mamá de Loan: “Todos nos movimos, menos la madre y el hermano que se quedaron en la casa esperando a que vuelva”.

“Me parece raro, yo por mi hijo iría hasta debajo de la tierra”, agregó la tía de Loan juzgando la “tranquilidad” de la mujer en medio de la desaparición del nene. Pese a asegurar que “nunca tuvo problemas” con su cuñada, reiteró: “Por lo que escuché, la abuela también apunta hacia María”.

Laudelina aseguró que le solicitó a la policía "que investiguen todos los celulares", algo que hasta el momento no se hizo, en tanto confirmó que los efectivos allanaron su casa en 9 de julio.

La tía de Loan siembra más dudas: “Ya no creo que esté pedido”

loan

Laudelina enumeró la secuencia de hechos que - según ella - se dieron el 13 de junio cuando Loan Danilo Peña desapareció. Contó que aquel jueves al mediodía se habían juntado a almorzar en la casa de su madre y que, si bien Loan y su padre no estaban al tanto de la reunión, llegaron y se quedaron. Al ser consultada sobre quiénes estaban en la casa, Laudelina no quiso identificar a todas las personas: “¿Tengo que nombrar uno por uno?”, lanzó y finalmente deslizó que “había otra pareja más”, amigos de ellos.

Hasta el momento se sabe que luego del almuerzo, Antonio, Daniel y Mónica salieron de la casa junto a Loan y otros cinco menores, entre ellos uno de los hijos de Laudelina. Según el tío del menor, fueron al monte a buscar naranjas. Allí fue donde, según aseguraron, vieron por última vez al nene.

“Antonio me llamó y me dijo ‘fíjate si llegó Loan que se fue con su naranja pelada’. Ellos venían. Le conteste que acá no había llegado, me dijo que me fijara porque él (Loan) iba adelante”, recordó Laudelina. Sostuvo que “ese mismo día nosotros hicimos todo el recorrido buscando a Loan y no lo encontramos”.

Según la mujer, entre que el grupo partió hacia el monte y su esposo la llamó “tardaron 20 o 25 minutos”. Aseguró que durante la búsqueda llamaron a Loan a los gritos, pero “nadie contestaba, ni un llanto”.

“Los nenes cuentan que Loan les dijo que venía a buscar a su papá”, sostuvo la mujer que hoy deberá declarar ante el fiscal.

Sobre que pudo haber pasado con su sobrino, expresó: “Ya no creo que esté pedido. Si lo buscamos gritando en algún momento tenía que pegar un grito o un llanto”.