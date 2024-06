Qué se sabe de Loan Danilo Peña a cinco días de su desaparición

corrientes loan

Imputaron por abandono de persona a los tres detenidos

El fiscal Juan Carlos Castillo, a cargo de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, imputó formalmente por abandono de persona a os tres adultos que vieron por última vez al menor.

Se trata de Antonio Benítez, tío de Loan, Daniel Ramírez y Mónica Millapi. Ayer, el juez de Garantías Carlos Balestra les había dictado la prisión preventiva.

Buenaventura Duarte, ministro de Seguridad de la provincia detalló que “se determinó esta calificación por el testimonio del papá que fue indagado en las últimas horas y dijo que no los autorizó a llevárselo”.

La búsqueda de Loan continuó durante la madrugada

Una guardia de bomberos, Gendarmería y la Policía Rural continuaron con la búsqueda del nene durante la madrugada y trabajaron con drones de visión nocturna.

Apareció una naranja pelada y una mancha con sangre

El ministro de seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, confirmó el lunes el hallazgo de una naranja pelada y una mancha de sangre en la zona donde Loan fue visto por última vez. Se aguarda por el cotejo genético para determinar si la mancha semántica pertenece al menor.

loan

El hermano de Loan: "Hay muchas cosas que no coinciden"

MARIANO, hermano de LOAN

El hermano mayor de Loan, Mariano, declaró el lunes a la prensa: "Hay muchas cosas que no coinciden, que no cierran. Hay que volver investigar y re investigar hasta que todo coincida. Es todo raro que se haya perdido y qué no haya respondido a los llamados”.

"Loan es un chico vivo, con mucha energía, hablador, gritón. Si hubiesen avisado en el primer momento que él desapareció, lo hubiesen llamado y él hubiese escuchado", remarcó.

Los padres de Loan sospechan que "alguien se lo llevó"

padres de loan

José Peña y María Noguera realizaron un desesperado pedido: “Si alguien lo tiene que lo cuide y lo devuelva”.

Mientras aguardan por novedades en el marco de la intensa búsqueda para dar con el paradero del menor , María fue contundente: “Nosotros sospechamos que alguien se lo llevó”. José también remarcó sospechas sobre la desaparición: “Él es chiquito, va a llorar, gritar, no se puede ir solo”.

Interpol emitió un alerta y el Ministerio de Seguridad ofrece $5 millones de recompensa

Loan.jpg

El lunes, Interpol emitió un alerta amarillo para países limítrofes por la búsqueda de Loan Danilo Peña. A su vez, el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de $5 millones para todo aquel que aporte datos certeros sobre el paradero del menor.

En la publicación de Interpol se detalla que Loan tiene cicatriz ubicada en el remolino de la cabeza, mide 80 centímetros, tiene color de pelo castaño y ojos color marrón.

Encuentran una zapatilla y huellas

busqueda Loan

Una zapatilla y huellas de pies descalzos fueron encontrados en una zona de cañadas, a unos 2.5 kilómetros, hacia el noreste, del naranjal donde Loan habría sido visto por última vez y a poco más de 4 kilómetros de la casa de la abuela del nene.

Además, se encontró vómito y materia fecal en una zona conocida como Estancia Las Lagunas, que queda cruzando la Ruta Nacional N°123.

Loan Danilo Peña desapareció el jueves y emitieron un Alerta Sofía

El nene de 5 años llegó a la casa de su abuela acompañado por su padre para compartir un almuerzo familiar. La vivienda se sitúa en el Paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio, Corrientes.

Tras el almuerzo, Loan salió de la casa acompañado por tres mayores - su tío y una pareja amiga de éste - y otros cinco menores.

Según el tío, fueron a buscar naranjas a un monte. En algún momento, el nene quiso regresar a la casa de su abuela, pero nunca llegó.

Por el contrario, su padre José Peña, indicó que nunca le dio permiso a los adultos para que se fueran con el nene.

Loan ministerio de seguridad.jfif