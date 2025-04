La familia de Loan Peña emitió un comunicado por la denuncia de Viviana Canosa

Y enumeraron: "1. Seguimos firmemente comprometidos con su búsqueda, confiando plenamente en el trabajo coordinado que vienen desarrollando el Poder Judicial de la Nación, la Dra. Cristina Pozzer Penzo, el Ministerio Público Fiscal y las fuerzas de seguridad federales coordinadas por el CUC. 2. Agradecemos de corazón a cada profesional, investigador, perito, magistrado y funcionario que nos acompaña día a día en esta lucha. También a quienes, desde el exterior, han manifestado su solidaridad."

"3. Entendemos y valoramos todo aporte serio, ético y respetuoso que pueda sumar a la causa. Pero consideramos indispensable que cualquier ofrecimiento de colaboración sea realizado a través de los canales judiciales oficiales, sin declaraciones públicas que puedan generar confusión o alimentar expectativas falsas. 4. La desesperación por encontrar a nuestro hijo no debe ser utilizada para obtener protagonismo mediático ni para desacreditar el trabajo honesto de quienes nos vienen acompañando desde el primer día", manifestaron, haciendo alusión a la denuncia mediática de la periodista.

Por último, afirmaron: "5. Como familia, seguimos adelante. Con dolor, pero con esperanza. Con angustia, pero con dignidad. Y con la convicción de que la verdad será alcanzada".

Caso Loan Peña: el falso agente que fingió ser de la CIA pertenece a la ONG de Tim Ballard

Un nuevo alarmante episodio se dio en la investigación por la desaparición de Loan Peña en Corrientes. Uno de los imputados por entorpecer el caso, Nicolás Gabriel Soria, conocido como “El Americano”, integró la cuestionada organización Operation Underground Railroad (OUR), cuyo creador, Tim Ballard, enfrenta acusaciones por abuso sexual, trata y fraude.

La historia de Soria comenzó días después de que se denunciara la desaparición del niño, en junio de 2024, cuando arribó al pueblo de 9 de Julio ostentando credenciales falsas. Afirmó ser agente de la CIA, Interpol y la DEA, y dijo actuar en nombre de la ONG que presuntamente luchaba contra la trata de personas.

Tim Ballard llegó a Argentina por segunda vez a principios de marzo de este año. Al día siguiente concedió una entrevista a Miguel Braillard, periodista de La Nación y, entre otras cosas, aseguró tener información acerca de la desaparición de Loan Peña en Corrientes.

"Hemos tenido reuniones. Estoy recopilando información, sé bastante, pero no puedo decirte más. Es un caso muy, muy complicado y donde hay un encubrimiento importante", dijo. Y agregó: "La razón principal por la cual vine aquí fue por esto. Estamos investigando, pero no podemos decir nada más. No vinimos solo para hacer lo que hicimos [acompañar procedimientos policiales]. Sigo recopilando información. Le prometo a la gente de Argentina que no voy a parar de trabajar. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para intentar encontrar la verdad".

El nombre de Tim Ballard surgió de boca de Viviana Canosa en medio de su denuncia contra Lizy Tagliani. Lo que había empezado como una acusación de robo de dinero (ya prescripto por el tiempo transcurrido), trocó al supuesto involucramiento de la artista en una red de trata de menores. La periodista comentó haberse entrevistado con el supuesto experto en tráfico de niños quien la habría asesorado. Ballard efectivamente estuvo en Argentina en febrero y tuvo incluso un periplo mediático en medios de Mar del Plata, donde habría colaborado a desmontar una célula de pedófilos. Su historia es mucho más oscura de lo que aparenta.

Timothy Ballard, o Tim Ballard, se hizo mundialmente conocido hace un par de años, cuando se estrenó la película "Sonidos de Libertad", que supuestamente narra su historia personal y que produjo el mexicano Eduardo Verástegui. Tanto uno como otro, también, son populares en Argentina por el vínculo directo con Javier Milei, Donald Trump, y la extrema derecha que se reúne, entre otros sitios, en CPAC o en Mar a Lago. Precisamente en Mar a Lago Ballard recibió el premio «Patriota Heroico», en un evento de oración religiosa a favor de Trump, solo unos meses antes de que premiaran allí a Javier Milei con el “León de la Libertad”.

En la Conferencia de Acción Política Conservadora de febrero en Miami, donde también estuvo Milei, Ballard fue orador donde insistió con la creación del muro entre USA y Méjico y las políticas de expulsión de inmigrantes latinos. En julio de 2023, el exabogado de Trump, Rudolph W. Giuliani, recibió a Ballard en su transmisión desde la Convención Nacional Republicana, instándolo a no desanimarse y asegurándole que contaba con muchos aliados y un futuro prometedor.

Donald Trump lo nombró asesor: en 2019, Ballard fue nombrado miembro del Consejo Asesor de Asociaciones Público-Privadas de la Casa Blanca para poner fin a la trata de personas. La flor y nata de la derecha reaccionaria de Estados Unidos lo apoya y él cuenta con ese apoyo que además de político, es económico.

La decisión de la Justicia

Por estos hechos, la Justicia lo imputó por privación ilegítima de la libertad, fraude a la administración pública y encubrimiento. La jueza federal Cristina Pozzer Penzo y la Cámara Federal de Apelaciones resolvieron que permanezca detenido.

En su dictamen, los magistrados señalaron que el acusado “habría intentado direccionar el actuar de Laudelina Peña, Camila Núñez y Macarena Peña y puntualmente de los menores de edad involucrados, efectuando acciones para captar la voluntad de aquéllos y así poder manejar eventuales declaraciones, para lo cual, utilizarían supuestas propuestas de viajes, demostraciones de afecto, etc.”

Los jueces también advirtieron que el imputado operaba como parte de un “grupo de personas con roles establecidos y funciones asignadas para desplegar diferentes acciones de manera coordinada, para frustrar, entorpecer y/o alterar el curso de la investigación sobre la sustracción y/u ocultamiento de un menor”.

El abogado Juan Pablo Gallego, representante de la familia de Loan, relacionó directamente a Soria con la desaparición: “El Americano, que resultó ser un argentino, supuestamente venía del FBI a ayudar a esclarecer la desaparición de Loan, pero llegó antes que desaparezca Loan. Y también se lo vio en la zona de los hechos. Entonces, aquí se han dejado pasar muchas cosas”, advirtió en declaraciones televisivas.

En su despliegue, Soria actuó junto a otras ocho personas que dijeron pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy, aunque el propio abuelo de Lucio negó que esos individuos tuvieran alguna relación con la entidad. Además, intentó involucrar a narcotraficantes de Goya como autores intelectuales del caso, habría entregado drogas a uno de los detenidos para sustentar esa teoría y trató de frenar un operativo judicial argumentando falsamente que actuaba en nombre de la CIA.