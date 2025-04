Viviana Canosa expuso a Patricia Bullrich: "La llamé por el caso Loan y no me dio bola"

"Yo la llamé a Patricia para que me dé bola con el caso de Loan, y tampoco me dio bola. Es raro", lamentó Canosa en charla con el conductor de Argenzuela.

A lo largo de una extensa entrevista en la que dio detalles de sus acusaciones contra Lizy Tagliani, la conductora cargó contra la funcionaria estrella de la administración libertaria.

"No nos duelen los chicos cuando desaparecen. No sabemos bien qué le duele a este Gobierno. Estoy un poco enojado con eso y con la violencia que hay. El que quiere defender una causa que es noble, es cuestionado. Estoy harta de los dos bandos y de la grieta", sentenció la animadora de El Trece.

canosa bullrich

El lunes, en su programa, la conductora aseguró haberse reunido con Timothy Ballard, quien le reveló tener información sobre Loan Peña. Se trata del exagente del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que inspiró la película "Sonido de Libertad", basada en una historia real de rescate de niños sometidos a abusos sexuales.

Según contó la conductora de El Trece, se reunió con Ballard, quien le dijo poder encontrar a Loan, el chico desaparecido en Corrientes; pero que nadie del Gobierno colaboró con su operativo.

"Me contó todo. Me dijo que nadie del Gobierno lo ayudó. Ni Patricia Bullrich, quien me decepcionó", sostuvo Canosa. "Al Gobierno no le importa nada. Solo las criptomonedas", disparó.