Los impactantes videos del motín con toma de un policía de rehén en una comisaría

Asimismo, ingresó de urgencia un grupo táctico de la División de Operaciones Especiales (DOEM), acompañados por psicólogos y un negociador profesional para dialogar con los captores, garantizar la integridad física del rehén y restablecer el orden interno. Desde la fuerza de seguridad aclararon que el perímetro está estrictamente controlado y no existe riesgo de fuga.

Este nuevo incidente se da en medio del proceso de traslado paulatino de los presos alojados en las comisarías y en la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo penal de Marcos Paz, un proyecto estratégico del Gobierno porteño para descomprimir la superpoblación en las alcaidías.