Motín en comisaría del centro porteño: presos tomaron a un policía de rehén
Un violento motín en comisaría de Lavalle al 400 encendió las alarmas. Internos tomaron de rehén a un efectivo y exigen la presencia de un fiscal.
Un grave motín en comisaría generó pánico este jueves en el microcentro porteño. Personal de la Policía de la Ciudad trabaja de urgencia en la Alcaidía 1 para contener un violento enfrentamiento entre detenidos, quienes lograron reducir y capturar a un oficial, exigiendo a los gritos la presencia judicial.
Qué exigen los detenidos tras el motín en comisaría
Según indicaron fuentes policiales, el dramático episodio se desencadenó a partir de una violenta disputa entre los propios internos alojados en una de las celdas del edificio ubicado en la calle Lavalle al 400.
Poco después de iniciado el conflicto, trascendieron imágenes grabadas por los mismos reclusos desde el interior del calabozo. En los videos difundidos se puede observar al oficial de la policía retenido contra su voluntad, mientras otro de los presos permanece tendido en el suelo con presuntas lesiones. "Hagan bajar al fiscal", exigen a los gritos los amotinados frente a la cámara de un teléfono celular.
Cómo es el operativo de la Policía de la Ciudad
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Ante la extrema gravedad de la situación, las autoridades desplegaron un importante operativo cerrojo en la zona. Con el correr de los minutos, arribaron al lugar ambulancias del SAME y camiones de Bomberos para brindar asistencia preventiva frente a la dependencia porteña.
Asimismo, ingresó de urgencia un grupo táctico de la División de Operaciones Especiales (DOEM), acompañados por psicólogos y un negociador profesional para dialogar con los captores, garantizar la integridad física del rehén y restablecer el orden interno. Desde la fuerza de seguridad aclararon que el perímetro está estrictamente controlado y no existe riesgo de fuga.
Este nuevo incidente se da en medio del proceso de traslado paulatino de los presos alojados en las comisarías y en la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo penal de Marcos Paz, un proyecto estratégico del Gobierno porteño para descomprimir la superpoblación en las alcaidías.
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