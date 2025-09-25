Los tres signos del zodiaco que tienen peor humor de todos

El lado positivo de estos signos

Aunque suelan tener mala fama, estos tres signos también tienen virtudes que los hacen únicos. Capricornio destaca por su capacidad de esfuerzo y constancia, cualidades admirables en lo laboral y personal. Virgo, pese a su dureza, logra un nivel de excelencia que pocos alcanzan, convirtiéndose en un aliado ideal en proyectos importantes. Y Escorpio, con toda su intensidad, puede amar con pasión y defender a los suyos con una lealtad inquebrantable.