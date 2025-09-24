Los tres signos del zodiaco que proyectan la peor energía
Las tendencias astrales indicaron cuáles serán las personas con menores posibilidades de alcanzar sus metas a corto plazo de acuerdo con el día de nacimiento.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y el arranque de un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuáles son los signos del zodíaco que tendrán la peor de las energías en el corto lapso.
Existen 12 signos del zodíaco, y cada uno cuenta con una personalidad completamente distinta, pero las tendencias astrales encontraron a los tres que no auguran buenos momentos de energía en los próximos días.
Los signos con la peor de las energías
Capricornio: seriedad que abruma
En Capricornio, la disciplina se convierte en rigidez. Este signo prioriza las obligaciones sobre los momentos de disfrute y mantiene un aire de exigencia constante. El horóscopo indica que su búsqueda de control y crítica permanente puede transformarse en una vibra pesada que afecta el ambiente.
Virgo: el crítico incansable
Virgo tiene la mirada puesta en cada detalle. Su exigencia personal se traslada a los demás, corrigiendo y señalando errores de manera dura. Este rasgo, aunque parte de su afán por la perfección, genera incomodidad tanto en el trabajo como en la vida familiar. La astrología aconseja que aprenda a soltar y enfocarse en lo positivo.
Escorpio: intensidad que incomoda
Escorpio transmite una energía emocional intensa. Cuando siente desconfianza, guarda silencios prolongados, se muestra irónico o con una mirada crítica que incomoda. El horóscopo señala que este signo necesita equilibrar su carácter para evitar que la dureza opaque su lado apasionado y leal.
