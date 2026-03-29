Horóscopo: el signo del zodíaco que nunca perdona una traición

El horóscopo describe a Escorpio como un signo intuitivo, apasionado y con una memoria emocional muy marcada. Esto significa que no olvida fácilmente lo ocurrido, incluso con el paso del tiempo.

Sin embargo, su forma de actuar no siempre es explosiva. Muchas veces, su respuesta es el silencio y la distancia, una decisión que suele ser definitiva.

Dentro de los signos del zodíaco, es el que más protege su integridad emocional. Por eso, aunque el amor haya sido intenso, cuando decide cerrar una etapa, lo hace sin mirar atrás.

En definitiva, la astrología coincide en algo: cuando Escorpio se siente traicionado, puede sufrir en silencio, pero rara vez da una segunda oportunidad. Para este signo, algunas rupturas son para siempre.