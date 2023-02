Condenaron a prisión perpetua a las asesinas de Lucio Dupuy

Live Blog Post

Al abogado de la familia Dupuy la pena le dejó un "sabor amargo"

Magdalena Espósito Valenti, la madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez, su pareja, fueron condenadas hoy por un tribunal de la ciudad de Santa Rosa a la pena de prisión perpetua por haber asesinado al nene de 5 años en noviembre de 2021.

En la lectura de la pena, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa, integrado por los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora, no hizo lugar al pedido de la familia de la víctima que había solicitado que se les aplique "el tiempo indeterminado" como accesoria a la prisión perpetua para Espósito Valenti y Páez

“Me deja un sabor amargo, sinceramente. Me hubiera gustado que recetaran eso porque creo que el hecho es lo suficientemente grave y el pedido de la reclusión estaba bien fundado, no porque lo hiciéramos desde la acusación”, dijo al respecto el abogado de la familia Dupuy, José Mario Aguerrido.