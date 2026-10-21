Maltrato animal en Boedo: una mujer quedó imputada tras el rescate de dos perras en estado de abandono
El allanamiento a la casa de la mujer imputada por maltrato animal tuvo lugar tras una denuncia que indicaba que las perras estaban en pésimas condiciones.
La Unidad Fiscal especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Blas Matías Michienzi, imputó a una mujer por actos de maltrato animal tras haber logrado rescatar durante un allanamiento a dos perras en malas condiciones de salud y que estaban sin acceso a comida ni agua en la terraza de una vivienda de Boedo.
El allanamiento fue autorizado por la titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº21, Paula Núñez Gelvez, en el marco de un caso que se inició a partir de una denuncia que refería que en el domicilio se mantenía a los animales sometidos a sufrimientos innecesarios, sin cuidados y privados de una alimentación adecuada.
Es más, el denunciante señaló que una de las perras presentaba heridas de gravedad. Ante el posible maltrato animal, el fiscal Michienzi solicitó una orden de allanamiento, que fue otorgada por la jueza. Durante el procedimiento, se halló en la terraza de la vivienda a los seres sintientes, dos perras de tamaño mediano que se encontraban en un entorno de extrema insalubridad. Al ser revisadas por los veterinarios, se determinó que presentaban problemas de salud y falta de cuidado.
En ese contexto, la UFEMA dispuso el rescate y traslado inmediato de las perras a la ONG Refugio Don Torcuato para su estabilización y control, así como su chipeado para su seguimiento e identificación. El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA y se realizó en forma conjunta con personal de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad y la Dirección de Gestión Animal del Gobierno de la Ciudad.
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