Maltrato animal en Boedo: una mujer quedó imputada tras el rescate de dos perras en estado de abandono.

Es más, el denunciante señaló que una de las perras presentaba heridas de gravedad. Ante el posible maltrato animal, el fiscal Michienzi solicitó una orden de allanamiento, que fue otorgada por la jueza. Durante el procedimiento, se halló en la terraza de la vivienda a los seres sintientes, dos perras de tamaño mediano que se encontraban en un entorno de extrema insalubridad. Al ser revisadas por los veterinarios, se determinó que presentaban problemas de salud y falta de cuidado.