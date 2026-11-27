Confirman la condena al dueño de un campo que aplastó nidos de pingüinos en Chubut
El hecho ocurrió en 2021 en la reserva de Punta Tombo, donde hombre realizó un camino sin autorización desde su campo hasta la costa.
El Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la condena contra el empresario Ricardo Adolfo La Regina por la destrucción de nidos, huevos, pichones y ejemplares de pingüinos de Magallanes en la zona de Punta Tombo, dejando así firme la sentencia de tres años de prisión condicional.
Los hechos ocurrieron desde mediados de 2021 en un terreno costero cercano a la reserva de Punta Tombo - conocido como Punta Clara - que forma parte de un área natural protegida y reconocida por la UNESCO.
Todo se descubrió se conoció gracias a una expedición ocular realizada por guardafaunas del lugar, quienes descubrieron que La Regina había realizado un camino sin autorización, el cual pasaba por todo el campo hasta la costa.
La denuncia fue realizada por el Ministerio de Turismo de Chubut y señala que el hombre realizó el camino con una máquina de alto porte, enterrando todos los nidos de pichones de pingüinos, en una zona de alta densidad.
Por este accionar, quedaron enterrados más de cien nidos de pingüinos que habitan la reserva. Además, electrificó el cerco y mató a un centenar de ejemplares adultos.
A principios de noviembre de 2024, en un juicio histórico, el Tribunal Superior de Justicia de Chubut declaró culpable al dueño del campo por daño agravado y maltrato animal luego de que destruyera 175 nidos de pingüinos con un tractor en proximidades a la reserva de Punta Tombo.
Semanas más tarde, la Justicia lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. Además, se ordenó el decomiso de la retroexcavadora utilizada en los trabajos.
Durante el juicio, la fiscal Florencia Gómez especificó que se trató de “un vallado metálico de 4.66 metros de color blanco y naranja y un trozo de cordón sintético y metálico del mismo color, de 3,42 metros”. Estos elementos generaban una división de la colonia del pingüino de Magallanes, “sumado al cordón que conectaba con el boyero eléctrico”.
La Justicia logró comprobar que las acciones del productor perjudicaron hábitats vitales para la fauna local, afectando a la colonia de pingüinos en Punta Tombo.
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