Maltrato animal en Chubut: Ricardo Adolfo La Regina fue declarado culpable

A principios de noviembre de 2024, en un juicio histórico, el Tribunal Superior de Justicia de Chubut declaró culpable al dueño del campo por daño agravado y maltrato animal luego de que destruyera 175 nidos de pingüinos con un tractor en proximidades a la reserva de Punta Tombo.

Semanas más tarde, la Justicia lo condenó a tres años de prisión de ejecución condicional por tres hechos de daño agravado y uno de crueldad animal. Además, se ordenó el decomiso de la retroexcavadora utilizada en los trabajos.

Durante el juicio, la fiscal Florencia Gómez especificó que se trató de “un vallado metálico de 4.66 metros de color blanco y naranja y un trozo de cordón sintético y metálico del mismo color, de 3,42 metros”. Estos elementos generaban una división de la colonia del pingüino de Magallanes, “sumado al cordón que conectaba con el boyero eléctrico”.

La Justicia logró comprobar que las acciones del productor perjudicaron hábitats vitales para la fauna local, afectando a la colonia de pingüinos en Punta Tombo.