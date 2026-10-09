Maltrato animal en Villa Urquiza: rescataron cuatro aves que estaban en venta en un supermercado

El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA y se realizó en forma conjunta con personal de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC).

Finalmente, se dispuso la clausura administrativa del local por exhibición y venta de animales en un comercio no autorizado a tal fin, falta de documentación, falta de seguro y por actividad prohibida de cría en el ámbito de la CABA.