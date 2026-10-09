Maltrato animal en Villa Urquiza: rescataron cuatro aves que estaban en venta en un supermercado
La Unidad Fiscal especializada en Materia Ambiental (UFEMA) ordenó inspeccionar un supermercado en Villa Urquiza por venta ilegal de aves en cautiverio.
La Unidad Fiscal especializada en Materia Ambiental (UFEMA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, a cargo de Blas Matías Michienzi, ordenó la inspección de un supermercado en el barrio de Villa Urquiza que exhibía y vendía aves en cautiverio, una práctica prohibida por ley en CABA.
Tras el procedimiento, se rescataron dos ejemplares de canarios y dos de cotorras australianas, se clausuró el local y se imputó a la responsable por actos de maltrato animal.
Denuncia de vecinos
El caso se inició a partir de la denuncia de vecinos que referían la exhibición de pájaros cautivos en jaulas en la caja de un supermercado ubicado sobre la avenida Congreso. En ese contexto, el fiscal Michienzi dispuso las medidas destinadas a verificar la presencia y las condiciones de habitabilidad de las aves referidas y a determinar si se encontraba afectada su salud y bienestar.
Durante el procedimiento se hallaron dos jaulas: una con dos ejemplares de canarios y otra con dos ejemplares de cotorras australianas, la cual tenía un nido armado y dispuesto para cría. Asimismo, se determinó que el tamaño de las jaulas les impedía tener conductas naturales y que se encontraban expuestas a luz solar directa y al contacto constante con transeúntes, lo que provoca situaciones de estrés en los seres sintientes.
Así, la UFEMA dispuso su rescate y traslado inmediato a la ONG Pájaros Caídos, a fin de garantizar su resguardo, estabilización y alojamiento en condiciones adecuadas a sus necesidades. También imputó a la responsable del establecimiento por mantener animales en instalaciones o espacios cerrados inadecuados y por cría ilegal de animales, según los artículos 142 y 143 bis del Código Contravencional.
El operativo fue coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del MPF CABA y se realizó en forma conjunta con personal de la División Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad, la Dirección General de Control Ambiental (DGCONTA) y la Dirección General de Fiscalización y Control (DGFYC).
Finalmente, se dispuso la clausura administrativa del local por exhibición y venta de animales en un comercio no autorizado a tal fin, falta de documentación, falta de seguro y por actividad prohibida de cría en el ámbito de la CABA.
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