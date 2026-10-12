Migraciones deportó a un periodista brasileño que había criticado a Javier Milei en las redes

Los fundamentos de la medida administrativa

De acuerdo con la documentación oficial a la que accedió este medio, la disposición fue firmada a principios de agosto por la Dirección General de Inmigración. El organismo sustentó la decisión en la modificación del régimen migratorio implementada mediante un decreto dictado el año pasado, que habilita la cancelación de radicaciones cuando se constata que el titular ha desnaturalizado los motivos que originaron su concesión.