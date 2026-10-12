Migraciones deportó a un periodista brasileño que había criticado a Javier Milei en las redes
El Gobierno canceló la residencia de un activista y periodista vinculado al PT tras detectar inconsistencias en sus días de permanencia en el país.
pEl Gobierno nacional canceló la residencia permanente y prohibió el ingreso a la Argentina por el plazo de cinco años a un ciudadano brasileño vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), quien había publicado severas críticas e insultos contra el presidente Javier Milei en plataformas digitales. La medida se concretó cuando el activista aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery para realizar entrevistas periodísticas.
Desde la administración libertaria precisaron que la decisión no respondió a expresiones de índole política, sino a un expediente administrativo que constató el incumplimiento de las condiciones legales de su radicación en el país.
El operativo en Aeroparque y los antecedentes de la disputa
El ciudadano extranjero, identificado como Rogério Tomaz Jr., arribó a la terminal metropolitana con la intención de ingresar utilizando el Documento Nacional de Identidad argentino que había tramitado en enero de 2022, durante la gestión anterior. Sin embargo, al momento de realizar los controles de rutina, los agentes de la Dirección Nacional de Migraciones detectaron una alerta activa sobre su legajo.
Tras una hora de revisión por parte de las autoridades de supervisión, se le notificó formalmente la resolución administrativa que revocaba su condición de residente. El conflicto político previo se había originado meses atrás, cuando el militante brasileño protagonizó un duro cruce en la red social X con Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital del Gobierno, tras cuestionar la agenda oficial y las políticas migratorias.
Los fundamentos de la medida administrativa
De acuerdo con la documentación oficial a la que accedió este medio, la disposición fue firmada a principios de agosto por la Dirección General de Inmigración. El organismo sustentó la decisión en la modificación del régimen migratorio implementada mediante un decreto dictado el año pasado, que habilita la cancelación de radicaciones cuando se constata que el titular ha desnaturalizado los motivos que originaron su concesión.
Los inspectores comprobaron que el ciudadano brasileño apenas había permanecido 153 días en territorio argentino en un lapso de cuatro años y medio, además de no registrar actividad laboral formal, vínculos familiares directos ni un domicilio real actualizado en el país. Con estos elementos, el Gobierno determinó su inadmisión inmediata y dispuso su reembarque obligatorio hacia su país de origen.
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