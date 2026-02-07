Vuelven a desmentir a la Oficina de Respuesta Oficial, ahora sobre la edad de imputabilidad

En el afán de desmentir, Carreiro afirma que “esto es FALSO” (así, con mayúsculas) porque “Uruguay, por ejemplo, cuenta desde 2004 con un sistema que permite juzgar y condenar a menores de entre 13 y 17 años”.

Y alguien salió a corregir o desmentir al tuitero libertario: nada menos que un editor del diario uruguayo El País, quien precisó que, en verdad, “en Uruguay la edad de imputabilidad es 18”.

“¿Quién corrige en Argentina a la Oficina de Respuesta Oficial? En Uruguay la edad de imputabilidad es 18. Hubo un plebiscito para bajar la edad y no se aprobó. Lo que hay es un Código de la Niñez y Adolescencia”, precisa el periodista oriental Sebastián Cabrera Arzuaga.

tuit periodista uruguay

No obstante, vale advertir: los seguidores de Milei, Caputo y Carreira seguirán creyendo esta o cualquier otra falsedad aun cuando la evidencia de la mentira se materialice ante sus ojos, aunque la verdad sea incontestable. En las redes sociales, la mayoría de los libertarios son prácticamente incapaces de distinguir un plato playo de una pelota de fútbol.