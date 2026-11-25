Romanello está alojado en el Centro de Procesamiento de Servicios de Florence, mientras que Baccega permanece en el Centro de Detención de Eloy.

La detención había generado preocupación entre sus familiares, que reclamaban que pudieran continuar sus trámites migratorios en libertad. Su abogado también había cuestionado la necesidad de mantenerlos bajo custodia mientras avanzaban sus casos.

Durante el encierro, Agustín había contado el impacto emocional que le provocaba estar separado de su esposo. “Lloro todos los días”, había confesado días atrás en diálogo con Noticias Telemundo. También había relatado que una carta escrita a mano por Romanello era uno de los pocos contactos que había podido mantener con él.

Ahora, con la fianza concedida, la pareja está más cerca de reencontrarse. El próximo paso será completar los procedimientos necesarios para concretar la salida de ambos y aguardar en libertad el resultado de sus procesos migratorios.