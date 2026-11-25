Otorgaron la libertad bajo fianza a los dos cordobeses detenidos por el ICE
Los acróbatas argentinos recibieron el beneficio tras una audiencia judicial, aunque todavía permanecen en distintos centros de inmigración.
Después de más de dos semanas detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, los acróbatas cordobeses Agustín Baccega y Gustavo Romanello recibieron una buena noticia: les otorgaron la libertad bajo fianza y podrán esperar fuera de los centros de detención la resolución de sus casos migratorios.
La información fue confirmada por Lucía Baccega, hermana de Agustín, a La Voz. Según explicó, el equipo de abogados del estudio Ibarra Maldonado ya trabaja en los trámites burocráticos para hacer efectivo el pago. Si bien aún se desconoce la cifra exacta acordada para su liberación, la mujer detalló que el monto fijado se ubica “por debajo de lo que se esperaba”.
La expectativa de la defensa y sus allegados es que la liberación se concrete de manera efectiva antes de este fin de semana.
Gustavo Romanello y su pareja, Agustín Baccega, habían sido detenidos el ICE, luego de viajar desde Orlando hasta Phoenix para asistir al funeral de un amigo. Según relató Jonathan Batchelor, amigo de ambos, los hombres fueron arrestados el 7 de noviembre en el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix.
Los dos trabajan como acróbatas y profesores, con trayectoria en parques temáticos y espectáculos. Durante más de seis años enseñaron y entrenaron a artistas en Orlando y Arizona.
Romanello está alojado en el Centro de Procesamiento de Servicios de Florence, mientras que Baccega permanece en el Centro de Detención de Eloy.
La detención había generado preocupación entre sus familiares, que reclamaban que pudieran continuar sus trámites migratorios en libertad. Su abogado también había cuestionado la necesidad de mantenerlos bajo custodia mientras avanzaban sus casos.
Durante el encierro, Agustín había contado el impacto emocional que le provocaba estar separado de su esposo. “Lloro todos los días”, había confesado días atrás en diálogo con Noticias Telemundo. También había relatado que una carta escrita a mano por Romanello era uno de los pocos contactos que había podido mantener con él.
Ahora, con la fianza concedida, la pareja está más cerca de reencontrarse. El próximo paso será completar los procedimientos necesarios para concretar la salida de ambos y aguardar en libertad el resultado de sus procesos migratorios.
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