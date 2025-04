Muerte de bebés en Córdoba: el fiscal pidió cadena perpetua para la enfermera

Por esto, el fiscal Sergio Ruiz Moreno pidió la pena máxima.

enfermera neonatal.jpg

En cuanto a los otra imputados, la fiscalía pidió prisión condicional para el exministro de Salud de Córdoba, Diego Cardozo; en secretario de Salud de Córdoba, Pablo Carvajal; exsecretario de Coordinación y Gestión administrativa de Salud, Alejandro Gauto; y la excoordinadora del comité de seguridad del paciente del hospital, Adriana Luisa Moralez.

En tanto, para la exdirectora del Hospital Materno Neonatal, Liliana Asís, solicitaron 4 años de prisión e inhabilitación de 3 años.

El funcionario judicial dividió los eventos y las responsabilidades en dos tramos que van entre el 18 de marzo de 2022 al 6 de junio de ese mismo año: “Antes de esa fecha se ven movimientos tendientes a averiguar qué estaba pasando, incluso con la participación multitudinaria en la reunión por análisis causa raíz del 28 de abril”, advirtió.

“Después de esa fecha se pasa al hermetismo y tratar de que no se sepa qué estaba ocurriendo. Evitando, incluso, dar el alerta al propio personal”, agregó Ruíz Moreno, apuntando contra médicos y funcionarios.

Muerte de bebés en un hospital de Córdoba: qué declaró Brenda Agüero

Brenda Agüero, la profesional de enfermería que se encuentra en el centro de una de las causas más sensibles de los últimos años en Córdoba, volvió a tomar la palabra ante los jueces del tribunal que la juzga por la muerte de cinco recién nacidos y el intento de homicidio de otros ocho.

Tras cerrarse la etapa de producción de pruebas, señaló: “Jamás le hice daño a ninguna persona, mucho menos a un bebé”, dijo con firmeza.

En una exposición de casi 20 minutos, la acusada sostuvo: “Hace casi tres años que estoy detenida por un hecho que no cometí. No sé de qué otra manera explicarlo. Me están responsabilizando por algo que no hice”. Su abogado, Gustavo Nievas, destacó: “Fue una declaración serena, clara. La querella espera que se declare culpable, pero ella aprovechó para aclarar muchas cuestiones que se dijeron”.

Brenda Agüero enfermera bebes cordoba Brenda Agüero durante el juicio en Córdoba

Durante su testimonio, Agüero también deslizó críticas al accionar del Ministerio Público Fiscal y de los abogados de las familias: “Me han juzgado por todo. Si estoy seria, dicen que no me importa. Si no miro a las madres, que no tengo empatía. Incluso critican que sonría, y no es por falta de respeto: es para mi mamá, que me ve y necesita saber que estoy bien”.

Y agregó: “Sé perfectamente el proceso al que me enfrento. Es doloroso estar acá sentada y no poder responder a cada cosa que se dice”.

Sobre las declaraciones de algunas madres que perdieron a sus hijos, Agüero puso en duda la veracidad de parte de esos testimonios: “Se dijeron cosas que no pasaron”. Y sumó: “La idea era responder preguntas, nos preparamos para eso, pero ante la actitud hostil de la fiscalía y la querella, decidimos no hacerlo”.

Finalmente, cerró con una frase que expuso el costado humano del proceso que atraviesa: “A mí ya me mataron en vida. Más allá del fallo, si tengo la suerte o la bendición de salir, afuera me espera una vida destruida”.