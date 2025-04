No es Semana Santa: de qué se trata el último feriado de abril

El feriado por el 24 de abril: los motivos

A diferencia de otros días no laborables, que suelen establecerse por celebraciones locales, fundacionales o patronales, el 24 de abril tiene un trasfondo distinto y más profundo. Esa fecha fue elegida para conmemorar el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en homenaje al pueblo armenio y en recuerdo del genocidio ocurrido en 1915.

La disposición fue establecida por la Ley 26.199, sancionada en 2007, y busca mantener viva la memoria colectiva y promover valores de convivencia y respeto. Al tratarse de un día no laborable (y no un feriado obligatorio), queda a criterio de cada empleador decidir si otorga o no la jornada libre. Por eso, se recomienda que las y los trabajadores consulten con antelación en sus lugares de trabajo si podrán sumarse a esta jornada conmemorativa.

dia de la tolerancia

Calendario de feriados 2025

Miércoles 1 de enero: Año nuevo.

Lunes 3 y martes 4 de marzo: Carnaval.

Lunes 24 de marzo: Día de la Memoria Nacional.

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas).

Jueves 17 y viernes 18 de abril: Semana Santa.

Jueves 1 de mayo: Día Internacional del Trabajador.

Viernes 2 de mayo: feriado puente.

Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Miércoles 9 de julio: Día de la Independencia.

Viernes 15 de agosto: feriado puente.

Lunes 18 de agosto: trasladado del domingo 17 que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.