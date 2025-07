Nuevos feriados: se confirmó un fin de semana XXL en agosto

Es importante tener en cuenta que no se trata de un feriado nacional, sino de un día no laborable: la diferencia es fundamental a la hora de saber si se trabaja o no, y cómo se paga en cada caso.

Cuándo será el feriado puente de agosto

El nuevo día no laborable será el viernes 15 de agosto, lo que habilita un descanso de tres días al combinarse con el sábado 16 y el domingo 17. Esa fecha coincide con el fin de semana en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, que cae el domingo 17 y no se traslada.

Este tipo de decisiones responden a una política activa para impulsar la actividad turística en destinos de todo el país. Si bien el feriado principal no se mueve, el agregado del viernes como día no laborable permite planificar viajes y aprovechar promociones especiales en hotelería y transporte.

Eso sí: al ser un día no laborable (y no un feriado), su aplicación depende de cada empleador. Es decir, puede que en algunos lugares se trabaje normalmente, sin recargo, salvo que se indique lo contrario en convenios o decisiones internas.

Calendario de feriados 2025

Estos son los feriados y días no laborables que quedan en el año:

Viernes 15 de agosto : Día no laborable con fines turísticos

Domingo 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General San Martín

Domingo 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable)

Viernes 21 de noviembre : Día no laborable con fines turísticos

Lunes 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20)

Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María (inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (inamovible)

Con este nuevo fin de semana largo en agosto, el segundo semestre del año tendrá varias oportunidades para tomarse un respiro y disfrutar de pequeñas escapadas por el país.