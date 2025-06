Ola de frío polar extraordinario en Buenos Aires: llegan temperaturas bajo cero y chances de nieve en el AMBA

La ola de frío polar que se extiende sobre el país dejará su huella con heladas generalizadas, cielos mayormente despejados y condiciones de total estabilidad atmosférica. El fenómeno afectará especialmente al centro y norte del territorio nacional, con mínimas que podrían alcanzar cifras negativas incluso en zonas no acostumbradas a ese rigor térmico.

Ola de frío polar en el AMBA

Luego de un lunes fresco, ya este martes primero de julio el frío extremo se hará sentir en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con las marcas térmicas más frías del año.

Para este martes el SMN anuncia para la Capital Federal y sus alrededores una temperatura mínima de 3 grados bajo cero y una máxima que apenas estará llegando a los 10 grados.

image.png

El miércoles 2 de julio de 2025 las marcas térmicas serán similares a las del martes y recién desde el jueves comenzarán a subir las temperaturas.

¿Puede nevar en el AMBA?

nieve buenos aires.jpg

El invierno se está haciendo sentir con fuerza en todo el país y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no es la excepción. Con temperaturas mínimas que rozan el 0°C y heladas generalizadas, muchos se preguntan si este 2025 puede traer el fenómeno que fascina a grandes y chicos por igual: la nieve en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Aunque no es habitual, la posibilidad no está del todo descartada. Según los especialistas, para que nieve en el AMBA se deben dar condiciones muy particulares y simultáneas: aire muy frío en superficie, humedad en niveles medios de la atmósfera y precipitaciones ligeras o persistentes. Una combinación que, si bien es infrecuente, no es imposible.

¿Cuándo podría darse?

De acuerdo a los últimos informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la primera semana de julio estará marcada por un frío extremo, con mínimas bajo cero y máximas que apenas alcanzarán los 10°C en algunos días. Si bien no hay alertas inmediatas por nieve, sí se pronostican condiciones de alta estabilidad, heladas intensas y, hacia el fin de semana, un posible aumento de humedad acompañado de nuevas precipitaciones.

"Si esa humedad llega con el ambiente lo suficientemente frío, podrían registrarse eventos de agua-nieve o incluso nevadas marginales en sectores del conurbano", explicó un meteorólogo consultado por minutouno.com. Esto podría suceder durante la madrugada o primeras horas de la mañana, cuando el aire está más frío y la temperatura en superficie aún no repunta.

Un antecedente histórico

La última nevada significativa en la Ciudad de Buenos Aires ocurrió el 9 de julio de 2007, en pleno feriado patrio. Aquella jornada histórica fue producto de una ola polar intensa, con una irrupción de aire frío antártica que coincidió con una baja presión que generó precipitaciones. Desde entonces, han existido algunos reportes aislados de agua-nieve, pero nada comparable a aquella postal inolvidable.