¿Borrachos? Volcaron en los bosques de Palermo y luego increpan a periodista de C5N

Video: vuelco en Palermo y agresión

choque palermo.mp4

Luego de volcar se acercó un móvil en vivo de la señal de noticias C5N y el automovilista dueño de un Ford Fiesta, lleno de multas de tránsito, increpó al cronista presente en el lugar.

Pero ese no fue el único hecho curioso, también resulta llamativo que la fiscalía en turno tomó la decisión de no hacerle control de alcoholemia al automovilista que volcó el auto, que de milagro no produjo una tragedia.

La excusa para no hacerle el control de alcoholemia fue que no hubo heridos. En el auto siniestrado había dos personas, el conductor y un acompañante.