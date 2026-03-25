Los detalles de cómo será la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires
El piloto argentino de Alpine en la Fórmula 1 estaría en el país para un evento especial a fines de abril que genera muchas expectativas en los fanáticos.
Franco Colapinto encabezaría una exhibición de Fórmula 1 en Buenos Aires a fines de abril, en un evento que generó gran expectativa entre los fanáticos. El piloto argentino de Alpine recorrería un circuito callejero en Palermo, en la previa del Gran Premio de Miami, con sectores pagos y espacios de acceso libre.
La posibilidad de ver a un piloto argentino de Fórmula 1 en acción en la Ciudad de Buenos Aires comienza a tomar forma, aunque todavía resta la confirmación oficial. Según informó Carburando, el evento se realizaría el domingo 26 de abril y marcaría la primera presentación masiva de Colapinto en el país desde su llegada a la máxima categoría.
El joven corredor atraviesa un momento de gran popularidad y su presencia en territorio argentino genera entusiasmo entre los seguidores del automovilismo, que podrían verlo girar en un circuito urbano especialmente preparado para la ocasión.
Los detalles de cómo sería la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires
El trazado elegido recorrería un sector emblemático del barrio de Palermo, con eje en el Monumento a los Españoles. De acuerdo a lo informado por el periodista Leo Regueira, el recorrido incluiría tramos de las avenidas del Libertador y Sarmiento, combinando rectas extensas con sectores más técnicos.
El formato del evento contemplaría diferentes opciones para el público. En la zona interna se instalarían tribunas con capacidad para unas 20.000 personas, mientras que los alrededores del Parque El Rosedal permitirían observar la exhibición de manera gratuita. La organización también deberá coordinar un importante operativo de seguridad junto al Gobierno porteño, teniendo en cuenta la convocatoria que podría generar la presencia del piloto argentino.
Qué auto usaría Franco Colapinto en la exhibición de Fórmula 1
Para la exhibición no se utilizará el monoplaza actual del campeonato, sino un modelo de temporadas anteriores adaptado estéticamente. La escudería Alpine replicaría la decoración vigente para mantener la identidad visual del equipo durante el evento.
La última experiencia de este tipo para Colapinto fue en 2024, cuando participó de un roadshow en la Costanera a bordo de un Ford Shelby Cobra. Sin embargo, la expectativa para esta nueva presentación es aún mayor debido al impacto que generó su llegada a la Fórmula 1.
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