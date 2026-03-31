El efusivo posteo de Franco Colapinto al confirmarse su exhibición con un F1 en Buenos Aires

Más allá del impacto deportivo, la iniciativa también posiciona a Buenos Aires como una ciudad capaz de albergar eventos de este tipo, alineándose con otras grandes capitales del mundo que han organizado exhibiciones similares. Para Colapinto, será una oportunidad única de conectar con el público que lo acompañó desde sus inicios y devolver, en parte, el apoyo recibido.

Franco Colapinto en buenos aires

Con un mensaje espontáneo y cargado de emoción, el piloto dejó en claro que no se trata de una jornada más en su carrera. La cuenta regresiva ya comenzó y la expectativa crece entre los fanáticos, que se preparan para vivir una experiencia inédita en las calles de la ciudad.

Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en CABA

Un sector abierto y gratuito.

Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.

En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.

El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “la más linda del mundo” con la promoción de eventos deportivos de alcance internacional y consolida su posicionamiento como Capital Mundial del Deporte, además de proyectarla como un centro estratégico de cultura, entretenimiento y grandes eventos globales.

Cómo comprar entradas para la exhibición de Franco Colapinto en CABA

Preventa exclusiva pagando con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago con 3 cuotas sin interés disponible a partir del 6/4 a las 16:00 hs.

Venta general a partir del 07/04 a las 16:00 hs con todos los medios de pago. Podés seguir accediendo al beneficio exclusivo de 3 cuotas sin interés con la Tarjeta de Crédito Mercado Pago

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