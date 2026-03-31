El efusivo posteo de Franco Colapinto al confirmarse su exhibición con un F1 en Buenos Aires
El piloto argentino celebró en redes el evento que se desarrollará en Palermo y dejó en claro la magnitud del evento que marcará un hito en el automovilismo nacional.
La confirmación del show que protagonizará Franco Colapinto en las calles de la Ciudad de Buenos Aires generó una enorme expectativa, pero también una reacción inmediata del propio piloto, que no ocultó su entusiasmo en redes sociales. A través de su cuenta de Instagram, el joven argentino compartió un mensaje cargado de emoción, en el que anticipó lo que será uno de los momentos más importantes de su carrera.
“QUE LOCURAAAAAAA manejar un f1 en casa va a ser de los mejores momentos de mi vida!!!!! y uno de mis sueños más grandes q lindo día vamos a pasar.. ENCIMA ARRIBA DEL V8!!!!!!!!!!!!! Lo q va a sonar perdón vecinos el 26 se quedan sin tapones las farmacias y sin oídos los q se los olviden!!!!!! nos vemos en unas semanas toy re manija!!! Muchas gracias a @buenosaires , al equipo y a todos los sponsors q hicieron posible este deliriooooo ”, escribió el piloto, reflejando la ansiedad y felicidad que le genera la oportunidad.
El evento tendrá lugar el próximo 26 de abril de 2026 en el barrio porteño de Palermo, donde Colapinto manejará un monoplaza histórico de Fórmula 1: el modelo E20 de 2012, equipado con un motor Renault V8 y con la identidad visual del BWT Alpine Formula One Team. La exhibición será parte de un show urbano que transformará avenidas emblemáticas en un circuito callejero de aproximadamente dos kilómetros.
Este acontecimiento no solo será especial para el piloto, sino también para el público argentino. Se tratará de la primera vez en 14 años que un auto de Fórmula 1 circule por la Ciudad de Buenos Aires, lo que convierte a la jornada en un hito para el automovilismo local. Además, Colapinto se transformará en el primer argentino en conducir un monoplaza de estas características en las calles porteñas, un dato que le agrega aún más valor simbólico al evento.
El espectáculo, denominado “Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026”, incluirá dos exhibiciones oficiales en un circuito que se montará sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento. La propuesta busca acercar la Fórmula 1 al público masivo, en un contexto donde la categoría vive un crecimiento sostenido a nivel global y suma cada vez más seguidores en el país.
Más allá del impacto deportivo, la iniciativa también posiciona a Buenos Aires como una ciudad capaz de albergar eventos de este tipo, alineándose con otras grandes capitales del mundo que han organizado exhibiciones similares. Para Colapinto, será una oportunidad única de conectar con el público que lo acompañó desde sus inicios y devolver, en parte, el apoyo recibido.
Con un mensaje espontáneo y cargado de emoción, el piloto dejó en claro que no se trata de una jornada más en su carrera. La cuenta regresiva ya comenzó y la expectativa crece entre los fanáticos, que se preparan para vivir una experiencia inédita en las calles de la ciudad.
Cómo será la exhibición de Franco Colapinto en CABA
- Un sector abierto y gratuito.
- Sectores exclusivos a la venta, incluyendo Fan Zone, Grandstands y Hospitality con acceso diferenciado y vistas únicas de la pista.
- En el Fan Zone habrán propuestas de entretenimiento, activaciones de marcas y espacios interactivos.
- El espacio de Hospitality también ofrecerá Garage Tours con acceso a Boxes.
Esta iniciativa reafirma el compromiso del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires “la más linda del mundo” con la promoción de eventos deportivos de alcance internacional y consolida su posicionamiento como Capital Mundial del Deporte, además de proyectarla como un centro estratégico de cultura, entretenimiento y grandes eventos globales.
Cómo comprar entradas para la exhibición de Franco Colapinto en CABA
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