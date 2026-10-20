Qué líneas de colectivos se pueden tomar cuando hay paro de subtes
Ante el sorpresivo paro de subtes que afecta a miles de pasajeros, conocé cuáles son las mejores alternativas para viajar por la Ciudad de Buenos Aires.
El sorpresivo paro de subtes generó un enorme caos de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente a la repentina interrupción total del servicio de transporte subterráneo, miles de usuarios se ven obligados a buscar alternativas rápidas y efectivas para poder llegar a sus respectivos puestos de trabajo.
Alternativas para viajar por el paro de subtes en la red
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Frente a la parálisis total de las estaciones porteñas por las medidas de fuerza gremiales, la red de colectivos de corta distancia se convierte en la única opción viable para movilizarse a lo largo y ancho de la Capital Federal.
Para lograr conectar los principales puntos neurálgicos y estaciones cabeceras sin mayores demoras, los pasajeros deben rearmar sus recorridos habituales utilizando los corredores del Metrobús y las grandes avenidas porteñas.
Qué líneas de colectivo reemplazan a cada ramal
A continuación, el listado detallado con las principales opciones para suplantar cada uno de los recorridos subterráneos afectados durante esta jornada:
- Alternativas a la Línea A (Plaza de Mayo - San Pedrito): las líneas que realizan un recorrido similar por la Avenida Rivadavia son el 5, 8, 86, 132 y 136. Para tramos más cortos, también se pueden utilizar el 2, 103 y 105.
- Alternativas a la Línea B (L.N. Alem - Juan Manuel de Rosas): quienes viajen por el corredor de la Avenida Corrientes y Triunvirato pueden optar por las líneas 19, 24, 71, 90, 109, 127 y 140.
- Alternativas a la Línea C (Retiro - Constitución): para conectar las dos grandes terminales ferroviarias del centro porteño, las mejores opciones de superficie son las líneas 9, 45, 59, 67, 70, 91 y 100 por la traza del Metrobús de la Avenida 9 de Julio.
- Alternativas a la Línea D (Catedral - Congreso de Tucumán): el corredor norte y las avenidas Santa Fe y Cabildo cuentan con una amplia oferta, destacándose las líneas 12, 29, 39, 41, 68, 111, 152 y 194.
- Alternativas a la Línea E (Retiro - Plaza de los Virreyes): para dirigirse hacia la zona sur y el bajo porteño por las avenidas San Juan y Directorio, se pueden utilizar las líneas 7, 50, 56, 97 y 126.
- Alternativas a la Línea H (Facultad de Derecho - Hospitales): este recorrido transversal por las avenidas Pueyrredón y Jujuy puede ser suplido tomando las líneas 41, 61, 62, 101, 118 y 188.
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