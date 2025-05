Parque Chacabuco: mataron a un jubilado en su casa para robarle

Investigadores policiales determinaron que al menos dos delincuentes ingresaron a las 2.30 del lunes al domicilio ubicado en Del Barco Centenera y Estrada, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Lo primero que hicieron fue reducir a Mario y a su cuidadora y, siempre según el relato de la joven, los torturaron con golpes y amenazas durante una hora para pedirles joyas, dólares y objetos de valor.

Luego los encerraron a cada uno en un cuarto de la casa y la cuidadora pasó un buen rato hasta que logró escaparse y abrir la puerta de Mario. Lo encontró en el suelo, ya fallecido.

Un vecino de la víctima reveló luego que el primer impulso de la joven fue pedir un celular para llamar a su abuela, que era la cuidadora oficial de la víctima.

jubilado parque chacabuco

Pasado el mediodía el cuerpo del anciano seguía en el piso del cuarto de la casa donde falleció, y a su alrededor pululaban los investigadores del Cuerpo de Criminalística de la Policía de la Ciudad.

Los familiares del hombre ingresaron a la casa acompañados por efectivos policiales mientras los investigadores buscan los videos de las cámaras de seguridad de la calle, que serían varias en esas cuadras de Parque Chacabuco.

Además, vecinos de Parque Chacabuco informaron que suele haber personal de Policía vigilando pero en horas de la madrugada sólo las cámaras pueden aportar datos certeros.

La casa es de una planta, con un balcón en la parte superior. El vecino de la víctima declaró que se suelen notar los movimientos del otro lado de la medianera, o el sonido de la música, pero durante la madrugada no se escuchó absolutamente nada del ataque.

En vez, el vecino relató que se despertó pasadas las 3.30 por los gritos de la cuidadora, que pedía ayuda en la calle.

"Fueron momentos duros. Yo vivo justo al lado, me empiezan a golpear la puerta, a tocar el timbre. Yo estaba durmiendo, normalmente se escuchan ruidos de la calle, me despierto y escucho gritos de pedidos de ayuda, durante un minuto como mucho. Me levanto y veo que esta persona estaba en Del Barco Centenera", relató Guillermo, el vecino de Mario, al canal C5N.

El hombre reconoció que "uno por seguridad no le abre a nadie", pero entonces escuchó "a una vecina que le preguntó (a la joven) qué necesita, y ahí ella le pide el celular para llamar a la abuela".

Guillermo explicó que la cuidadora "no era la titular, era familiar, una suplente, alguien que vino el fin de semana a cuidar" a Mario.

El hombre confirmó que los ladrones no forzaron la puerta de la casa. "Dicen que habrían saltado la reja", señaló antes de aclarar que no se trató de un ajuste de cuentas sino que a Mario "le quisieron robar".

"Aparentemente buscaban algo, pero no sé. Sé que no se robaron cosas de valor", convino.