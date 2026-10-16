Santa Fe: encontraron un ciervo en las calles, intentaron rescatarlo y murió en el traslado
El ejemplar apareció en las calles de Cañada de Gómez y una vecina lo resguardó en su vivienda. Pese a la intervención de las autoridades para ponerlo a salvo, el animal falleció.
Una insólita y triste escena sorprendió a los vecinos de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, cuando un ciervo apareció deambulando por distintas calles de la ciudad. El animal recorrió varios barrios, sufrió aparentemente una lesión en una de sus patas y pese al operativo de rescate que se desplegó para asistirlo, murió mientras era trasladado a una dependencia policial.
Según informó el medio La Capital, el episodio ocurrió el miércoles por la tarde, alrededor de las 18, cuando los vecinos advirtieron la presencia del animal en plena zona urbana. El recorrido del mamífero comenzó en el barrio Puerto Nuevo y continuó por las calles Marconi, Colón y Brown, hasta que ingresó a una propiedad particular y quedó dentro del terreno.
En la vivienda, ubicada en Belgrano al 400, el ejemplar golpeó contra un portón y sorprendió a la mujer que se encontraba en el lugar, quien cerró la reja para evitar que volviera a salir a la calle y dio aviso a las autoridades para que intervinieran para coordinar la asistencia.
Al lugar acudieron efectivos de la Policía de Santa Fe, personal de la Guardia Urbana, integrantes de Defensa Civil, agentes del área municipal de Salud Animal e inspectores de Tránsito. Estos últimos interrumpieron preventivamente la circulación de vehículos y delimitaron el sector para facilitar las tareas de asistencia y evitar que el ciervo volviera a escapar.
Una vez asegurada la zona, profesionales veterinarios examinaron al ciervo para evaluar su estado de salud y definir los pasos a seguir. Durante la intervención, se le aplicó una sedación con el fin de facilitar su manipulación y posterior traslado. El animal fue entonces cargado en una camioneta con destino a la Jefatura Departamental, donde estaba previsto mantenerlo a resguardo mientras se coordinaba la intervención de la Policía Ecológica de Santa Fe.
Sin embargo, el animal murió durante el trayecto, antes de que pudiera concretarse su derivación al organismo especializado. Hasta el momento, no se informaron oficialmente las causas del fallecimiento ni se confirmó si una posible lesión en una de sus patas tuvo relación con el desenlace. El operativo terminó así sin que se pudiera completar el rescate.
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