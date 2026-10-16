Santa Fe: encontraron un ciervo en las calles, intentaron rescatarlo y murió en el traslado

Una vez asegurada la zona, profesionales veterinarios examinaron al ciervo para evaluar su estado de salud y definir los pasos a seguir. Durante la intervención, se le aplicó una sedación con el fin de facilitar su manipulación y posterior traslado. El animal fue entonces cargado en una camioneta con destino a la Jefatura Departamental, donde estaba previsto mantenerlo a resguardo mientras se coordinaba la intervención de la Policía Ecológica de Santa Fe.