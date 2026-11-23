Salvaje agresión en Rosario: pidió ir al baño en un kiosco, se lo negaron y atacó a golpes al empleado
El episodio ocurrió en un comercio de la ciudad santafesina y quedó registrado en el local.
Un hombre golpeó a un empleado de un kiosco en Rosario el sábado pasado luego de que le negaran el acceso al baño del local, en una secuencia registrada por las cámaras de seguridad que se difundió en redes sociales antes de que interviniera la Fiscalía, mientras el agresor se fue caminando y aún no fue identificado.
Cómo ocurrió el ataque en el comercio
El hecho ocurrió en un kiosco de avenida Francia al 1000, casi esquina San Luis; según el dueño del local, el empleado le explicó al cliente que no podía pasar al baño porque había mercadería acumulada adentro, tras lo cual el hombre sonrió, lo atacó a golpes y luego se retiró caminando.
La Unidad de Flagrancia de la Fiscalía ordenó medidas para identificar al sospechoso y la Policía releva cámaras de la zona para reconstruir su recorrido tras la viralización del rostro del agresor, mientras fuentes del caso indicaron que llegaron algunos datos por verificar y se pidió aportar información al 911 o en una comisaría.
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