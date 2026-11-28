Investigan incendio intencional en escuela de Santa Fe y mensaje del piromaníaco: "Matar a todos"
La comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N°364 de Villa Gobernador Gálvez está alarmada ante el ataque la amenaza escrita en un pizarrón.
Un grave episodio de vandalismo conmociona a la comunidad educativa de la ciudad santafesina de Villa Gobernador Gálvez, donde una escuela sufrió un incendio intencional durante la madrugada de este sábado. Según informaron medios locales, el incendio afectó mobiliario, documentación y sectores utilizados habitualmente por alumnos y docentes.
Además, los investigadores encontraron una amenaza escrita en uno de los pizarrones del establecimiento: “Los voy a matar a todos”, decía el mensaje que sumó preocupación a la generada por el hecho en sí mismo.
Según las primeras pericias, el fuego fue provocado deliberadamente y causó importantes daños materiales en la Escuela de Educación Secundaria Orientada N°364 “Soldado Aguirre”, ubicada en el sur de la provincia de Santa Fe.
Al ingresar al edificio, las autoridades detectaron destrozos en distintas dependencias y la citada frase intimidatoria escrita con tiza en un aula, que forma parte de la investigación en curso sobre el ataque.
Las primeras actuaciones policiales apuntan a que personas aún no identificadas ingresaron al establecimiento durante la noche y provocaron varios focos ígneos en distintas áreas del edificio.
Bomberos y personal de seguridad trabajaron para controlar las llamas y resguardar las instalaciones, mientras peritos realizaban las tareas para determinar con precisión la mecánica del hecho.
La situación generó preocupación entre directivos, docentes y la comunidad educativa, que manifestaron su inquietud por el nivel de violencia evidenciado en el ataque y en el mensaje que dejaron el o los facinerosos.
Como medida preventiva, las autoridades educativas evaluaban el estado de las instalaciones y analizaban cómo garantizar la continuidad de las actividades escolares mientras avanzan las tareas de reparación.
El caso quedó en manos de la Justicia de Santa Fe, que busca establecer quién o quiénes fueron los responsables y si la amenaza encontrada guarda relación con algún conflicto previo o constituye un mensaje intimidatorio dirigido a la comunidad educativa.
Mientras continúan las pericias, la investigación procura determinar tanto el origen exacto del incendio como el significado y destinatario de la advertencia hallada en el pizarrón, uno de los elementos centrales para esclarecer el violento ataque.
Te puede interesar
Dejá tu comentario