Bomberos y personal de seguridad trabajaron para controlar las llamas y resguardar las instalaciones, mientras peritos realizaban las tareas para determinar con precisión la mecánica del hecho.

La situación generó preocupación entre directivos, docentes y la comunidad educativa, que manifestaron su inquietud por el nivel de violencia evidenciado en el ataque y en el mensaje que dejaron el o los facinerosos.

Como medida preventiva, las autoridades educativas evaluaban el estado de las instalaciones y analizaban cómo garantizar la continuidad de las actividades escolares mientras avanzan las tareas de reparación.

El caso quedó en manos de la Justicia de Santa Fe, que busca establecer quién o quiénes fueron los responsables y si la amenaza encontrada guarda relación con algún conflicto previo o constituye un mensaje intimidatorio dirigido a la comunidad educativa.

Mientras continúan las pericias, la investigación procura determinar tanto el origen exacto del incendio como el significado y destinatario de la advertencia hallada en el pizarrón, uno de los elementos centrales para esclarecer el violento ataque.