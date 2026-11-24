Quiebra de Sancor: tres lácteas ofrecieron contratar los servicios de la fábrica sin tocar la marca
La Justicia decretó la quiebra de Sancor en abril de este año pero la planta en Santa Fe sigue activa, por lo que al menos tres compañías quieren usarla.
Al menos tres compañías productoras de lácteos presentaron propuestas para contratar los servicios de las fábricas de Sancor en Santa Fe, que no dejó de funcionar a pesar de la quiebra de la empresa.
En abril de este año el juez Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de los Tribunales de Rafaela, decretó la quiebra de la cooperativa láctea SanCor.
Después de 88 años, SanCor llegó al final de sus fuerzas con una deuda de 120 millones de dólares, entre aportes previsionales y salarios, y pago impuestos y a proveedores.
Aunque desde el gremio de empleados de la industria lechera reiteraron el pedido de liquidación de la empresa "en beneficio y protección de los acreedores, de los trabajadores que son también acreedores", el juez Gelcich tiene frente a sí los pliegos de Milkaut, Punta del Agua y Failar, razón social de La Tarantela.
Las propuestas son para producir en la planta de Sancor, con su personal y maquinarias, pero sin tocar las marcas que pertenecen a esa compañía, que están tasadas en U$S 24,7 millones, informó el sitio Ámbito.
Desde el gremio señalaron que "una seguidilla de recursos interpuestos y rechazados postergó el proceso de liquidación prolongando la acuciante situación de los trabajadores", y a ese proceso se le suman ofertas como la de Adecoagro, que quería hacer lo mismo que Milkaut, Punta del Agua y La Tarantela pero usando además la marca SanCor para sus productos.
Hoy en día la cooperativa de lácteos es parcialmente propiedad del grupo empresario Fidulac, que buscaría quedarse con el 100% comprando las acciones restantes, por lo que no les interesa que las marcas sean licenciadas a otras empresas.
Sí que se mantenga el estado y funcionamiento de las instalaciones en Santa Fe.
Los pliegos presentados esta semana no estipulan "como condición para la firma del contrato de fasón la inclusión de las marcas Sancor o familia de marcas titularidad de la quiebra de Sancor CUL", y podrían prosperar por eso.
Cuánto vale la marca SanCor
La marca SanCor tiene 88 años de historia desde sus inicios entre Santa Fe y Córdoba. Al día de hoy la marca en sí fue valuada en unos U$S 18.700.000, pero la cifra sube a U$S 24.700.000 si se tienen en cuenta el conjunto de marcas comerciales (como SanCor Bebé o Santa Brígida).
En principio, la base de la licitación se estableció en U$S 52.100.000, teniendo en cuenta el valor de las marcas y de las seis plantas entre las de Santa Fe y las de Córdoba.
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