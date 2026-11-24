Desde el gremio señalaron que "una seguidilla de recursos interpuestos y rechazados postergó el proceso de liquidación prolongando la acuciante situación de los trabajadores", y a ese proceso se le suman ofertas como la de Adecoagro, que quería hacer lo mismo que Milkaut, Punta del Agua y La Tarantela pero usando además la marca SanCor para sus productos.

La planta de SanCor en Sunchales

Hoy en día la cooperativa de lácteos es parcialmente propiedad del grupo empresario Fidulac, que buscaría quedarse con el 100% comprando las acciones restantes, por lo que no les interesa que las marcas sean licenciadas a otras empresas.

Sí que se mantenga el estado y funcionamiento de las instalaciones en Santa Fe.

Los pliegos presentados esta semana no estipulan "como condición para la firma del contrato de fasón la inclusión de las marcas Sancor o familia de marcas titularidad de la quiebra de Sancor CUL", y podrían prosperar por eso.

Cuánto vale la marca SanCor

La marca SanCor tiene 88 años de historia desde sus inicios entre Santa Fe y Córdoba. Al día de hoy la marca en sí fue valuada en unos U$S 18.700.000, pero la cifra sube a U$S 24.700.000 si se tienen en cuenta el conjunto de marcas comerciales (como SanCor Bebé o Santa Brígida).

En principio, la base de la licitación se estableció en U$S 52.100.000, teniendo en cuenta el valor de las marcas y de las seis plantas entre las de Santa Fe y las de Córdoba.